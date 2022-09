Nottingham Forest : un mercato de tous les records !

La suite après cette publicité

«Le problème avec la folie des grandeurs, c'est qu'on ne sait pas où finit la grandeur et où commence la folie». Comment résumer au mieux le mercato estival de Nottingham Forest, si ce n'est par cette maxime empruntée à Quino, célèbre auteur argentin de bande dessinée. Et pour cause. Si certains esprits alarmistes soufflent déjà, à tort ou à raison, le terme excessif en constatant le bilan des Reds sur le marché des transferts, d'autres âmes, réunies dans l’Est des Midlands, s'attellent, quant à elles, à composer leur futur onze de rêve. Une excitation revêtant les couleurs rouges et blanches chères au City Ground et surgissant quelques heures seulement après un été plongé dans une agitation quasi constante. L'ivresse d'un promu fraîchement débarqué dans l'élite du football anglais et prêt à tout pour se faire remarquer.

De retour en Premier League 23 ans après l'avoir quittée, Nottingham Forest a, en effet, réalisé un mercato aussi étourdissant qu'historique. 21 recrues, soit pratiquement deux équipes entières. Un stade qui pourrait d’ailleurs être atteint puisque, comme nous vous le révélions, Serge Aurier, agent libre, est d’accord pour rejoindre la formation anglaise. 173 millions d'euros dépensés avec, en point d'orgue, ce transfert de Morgan Gibbs-White, milieu de terrain de 22 ans recruté à Wolverhampton pour 29 M€ (hors bonus). Symbole de cette activité de tous les instants, les dirigeants de Nottingham Forest ont ainsi dépensé plus d'un tiers du total investi par tous les clubs de Bundesliga réunis (484 millions d'euros dépensés). Sur toutes les lignes et à tous les postes, Forest a recruté.

Twenty One Forest !

Dans les buts, le magnat du transport maritime grec Evangelos Marinakis, propriétaire du club, et son staff ont ainsi enrôlé Dean Henderson, arrivé de Manchester United, mais également Wayne Hennessey, débarqué en tant qu'agent libre. En défense, l'actuel quinzième de Premier League, récemment balayé par Manchester City et Erling Haaland, peut désormais compter sur Neco Williams, ancien latéral droit de Liverpool, Renan Lodi, passé par l'Atlético de Madrid, Moussa Niakhaté (ex-Mayence), Giulian Biancone (ex-Troyes), Omar Richards, arraché au Bayern Munich, Harry Toffolo, arrière gauche qui évoluait à Huddersfield, Willy Boly, ancien joueur des Wolves ou encore Loïc Badé, prêté par le Stade Rennais. Dans l'entrejeu, en plus de Morgan Gibbs-White, Forest a mis la main sur Orel Mangala, Lewis O'Brien, Remo Freuler, Brandon Aguilera, Cheikhou Kouyaté ou encore Jesse Lingard, en fin de contrat du côté des Red Devils.

Auteur de deux petites réalisations après cinq journées passées aux côtés de ce qui se fait de mieux au Royaume de Sa Majesté, Nottingham Forest n'a pourtant pas, non plus, lésiné sur les moyens pour renforcer son secteur offensif. Ainsi, Emmanuel Dennis est arrivé de Watford tout comme Taiwo Awoniyi, acheté 20 millions d'euros à l'Union Berlin. Relégué en Ligue 2 avec les Girondins de Bordeaux, Ui-jo Hwang a, lui aussi, décidé de rejoindre l'ambitieux projet de la formation entraînée par Steve Cooper. 21ème et dernière recrue des Reds, Josh Bowler, attiré dans les derniers instants du mercato, fera lui aussi partie de l'aventure.

Inarrêtable tout au long de l'été, le double vainqueur de la Coupe des clubs champions (1979 et 1980) s'est, en tout cas, donné les moyens de concurrencer au mieux le top du football anglais. Selon le site Transfermarkt, les 21 recrues attirées lors d'une même période de transfert constituent d'ailleurs un record absolu en Angleterre, bien au-delà des 17 arrivées de Crystal Palace lors du mercato estival 2013. Reste désormais à savoir si le technicien gallois, adepte du 3-4-3 depuis le début de la saison, trouvera la bonne formule pour permettre à tous ces nouveaux visages de briller en Premier League. «Le problème avec la folie des grandeurs, c'est qu'on ne sait pas où finit la grandeur et où commence la folie.»