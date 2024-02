Les grands perdants du mercato d’hiver 2024

C’est hier que le mercato d’hiver s’est refermé après un mois d’activité. Les derniers mouvements ont eu lieu, quand d’autres ont finalement capoté dans les derniers instants. Ce sont ces cas bien particuliers qui nous intéressent ici car certains concernent directement les clubs français. Nous en avons déjà parlé sur notre site, West Ham a par exemple fait des siennes. Le club anglais est directement responsable de deux échecs : Pablo Fornals au Betis et surtout Saïd Benrahma à l’OL. Pour ce dernier, tout était pourtant bouclé mais les Hammers auraient des soucis d’ordre électronique faisant de facto péricliter les deux dossiers.

L’avenir nous dira si ces deux mouvements sont définitivement mis de côté ou si la requête lancée auprès de la FIFA permettra de corriger le tir, comme l’affirme John Textor. Toujours du côté de Lyon mais dans le sens des départs cette fois, Nicolás Tagliafico va devoir se faire une raison. Très apprécié de ses entraineurs, l’Argentin souhaitait partir pour viser plus haut. Il a eu beau être courtisé, par le Betis notamment, le champion du monde est resté à quai. Toujours en Ligue 1, Le Havre s’est retrouvé très contrarié par le comportement de Chelsea à son égard et à celui de Malang Sarr.

La Premier League a donné du fil à retordre

Comme nous le révélions ce matin, les Blues ont traîné des deux pieds à envoyer les derniers documents pour valider la venue du défenseur au HAC, alors que différentes concessions avaient déjà été réalisées. L’ancien Niçois rentre à Londres. Décidement, les Anglais ont été particulièrement contrariants durant ce mercato. Pour Jonathan Clauss, la donne est différente. Il n’a jamais eu l’intention de partir. C’est sa direction qui l’a poussé vers la sortie après l’avoir suspecté de ne pas en faire assez. Aucune offre n’est arrivée et l’ancien Lensois est toujours là, pour le plus grand bonheur de Gattuso. Et si c’était la direction la grande perdante dans cette affaire ?

En cas de départ de l’international français, l’OM avait avancé ses pions, notamment sur Zeki Çelik. Sans temps de jeu à la Roma, le Turc avait le choix entre l’OM et Galatsaray, qui avaient soumis la même proposition d’un prêt avec option d’achat. Mais la Louve souhaitait une obligation d’achat que personne n’a accepté. L’ancien Lillois attendra l’été prochain pour changer d’air, comme un certain Pape Gueye, en fin de contrat en juin prochain à Marseille. Le club phocéen a multiplié les touches pour s’en débarrasser, en vain. L’intérêt de Cadix dans les derniers jours ne s’est pas concrétisé.

Moise Kean est parti… pour mieux revenir

Le PSG aurait bien aimé recruter un défenseur central mais n’y est pas parvenu. Il y a pourtant eu des noms, à l’instar de Diego Llorente. Il poursuivra sa route à la Roma. De son côté, Keylor Navas n’a pas presque pas fait l’objet de rumeurs. Seule la porte entrouverte des Tigres au Mexique s’est vite refermée. Lui aussi en manque de temps de jeu, Nordi Mukiele n’a pas rejoint le Bayern Munich. Tout semblait indiquer que ce mouvement aurait lieu car beaucoup de conditions étaient réunies. Le défenseur n’a pas rejoint la Bavière, pas plus que Kieran Trippier, lui aussi courtisé en cas d’échec avec le Français.

Le joueur de Newcastle n’est pas malheureux non plus car il est un cadre de son équipe. Tout l’inverse d’un Maxwel Cornet, cité du côté de Crystal Palace sans que cela aille plus loin. Clément Lenglet est dans la même situation, lui qui est prêté par le Barça à Aston Villa mais qui joue peu. Son nom est pourtant revenu au Bayern, à l’OL ou encore l’AC Milan. Moise Kean a quant à lui quitté la Juventus mais sa visite médicale à l’Atlético de Madrid s’est mal passée. Il a dû retourner en Italie malgré lui. Enfin, Matthis Abline n’a lui-même pas eu l’opportunité de quitter Nantes, qui l’a retenu pour empêcher le Stade Rennais de le prêter à Montpellier, un concurrent direct des Canaris au maintien.