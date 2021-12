Mercato : Newcastle ajoute encore de nouveaux joueurs à sa shopping-list

La suite après cette publicité

Newcastle respire un peu. Les Magpies ont obtenu leur première victoire de la saison samedi face à Burnley (1-0), et ne sont plus qu'à trois points du premier non-relégable, Watford. Si la route est encore longue, l'équipe du nord de l'Angleterre a toutes les cartes en main pour se sauver et ne pas couler en Championship, ce qui serait pour le moins curieux au vu de la nouvelle manne financière du club.

Et pour être en position de force dans cette lutte pour le maintien, les nouveaux dirigeants de Newcastle comptent bien renforcer l'équipe de façon considérablement cet hiver. Si on parle beaucoup d'Ousmane Dembélé notamment, l'état-major du club ne va pas recruter uniquement des joueurs de ce profil et devrait surtout piocher chez les autres clubs anglais. Ce dimanche, les médias anglais dévoilent de nouveaux noms.

Affaiblir les rivaux pour le maintien

Le sérieux The Times explique ainsi que les Magpies sont prêts à offrir un gros salaire à Jesse Lingard, le joueur de Manchester United, faisant du Red Devil le joueur le mieux payé de l'équipe. En fin de contrat en juin prochain, le joueur des Three Lions ne devrait pas être spécialement cher, et même si les Mancuniens venaient à se montrer gourmands, Newcastle serait prêt à signer un joli chèque.

De son côté, The Sun explique que l'avant-dernier du championnat songe à recruter Kieran Trippier (Atlético de Madrid), évalué à un peu plus de 30 millions d'euros, en plus d'affaiblir son rival pour le maintien Burnley (18e) en s'offrant les deux défenseurs Ben Mee et James Tarkowski. Les noms de Dusan Vlahovic (Fiorentina) et Florian Grillitsch (Hoffenheim) sont aussi cités, mais dans ces dossiers, Newcastle aura la concurrence de clubs bien plus huppés et prestigieux. Mais pas de doutes, l'hiver va être chaud à St James' Park.