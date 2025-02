RC Lens : le mea-culpa de Mbala Nzola après son coup de sang

Depuis quelques matches, le RC Lens voit rouge. En plus d’être sur trois défaites de suite en Ligue 1 après un mercato hivernal difficile, les Sang et Or ont également connu trois expulsions lors de leurs trois derniers matches. Ce dimanche, c’est Mbala Nzola qui a été expulsé après un coup de sang. À la 70e minute, l’attaquant angolais a vu rouge après avoir lancé le ballon en direction de l’arbitre, sans le toucher, sous l’effet de la frustration. À froid, l’ancien buteur de la Fiorentina a tenu à présenter ses excuses à ses supporters mais également à l’arbitre de la rencontre sur ses réseaux sociaux :

«Je tenais à m’excuser suite à mon expulsion. Je suis conscient que mon comportement a pu donner une mauvaise image de moi, et ce n’était absolument pas mon intention. Je regrette profondément mes actions et je comprends les conséquences qui en découlent. Je m’engage à apprendre de cette expérience et je vous assure que je ferai tout mon possible pour rectifier cette situation. Je tiens à vous remercier pour votre soutien sans faille, surtout dans ces moments difficiles.» Reste à savoir si cela adoucira la grosse sanction que lui réserve sûrement la commission de discipline de la LFP.