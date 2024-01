Le prix exigé par le Stade Rennais refroidit les courtisans de Lorenz Assignon

Après le départ d’Hamari Traoré, c’était Lorenz Assignon (23 ans) qui devait prendre sa relève au poste d’arrière droit à Rennes. Il a connu une première partie de saison titulaire, mais depuis décembre, Guéla Doué (21 ans) est préféré par Julien Stéphan. Le club breton vient surtout d’acheter Alidu Seidu (23 ans), ce qui fait que Lorenz Assignon est le troisième choix à ce poste. Le Stade rennais l’a alors mis sur le marché des transferts. Cependant, d’après L’Équipe, le prix du joueur repousse les clubs intéressés. La direction demande 10 millions d’euros pour son joueur.

Galatasaray a proposé une offre à 4 millions d’euros, loin des attentes rennaises. Deux autres clubs, Bournemouth et l’OM, proposent un prêt avec option d’achat, sans parvenir aux exigences fixées. La piste Feyenoord, qui voulait un prêt sec de l’arrière droit, n’avance pas non plus. Le Rennais, sous contrat jusqu’en juin 2027, n’est pour le moment pas sur le départ à moins de deux jours de la fin du mercato.