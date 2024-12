C4 : Chelsea s’assure le top 8 contre Astana

La 5e et avant-dernière journée de Ligue Europa Conference avait lieu ce jeudi avec notamment deux matches avancés. Tout d’abord, les Suédois de Djurgarden ont gagné 2-1 contre les Islandais du Vikingur Reykjavik. Suite à cela, Djurgarden grimpe au sixième rang et peut rêver du top 8. La qualification est d’ailleurs dans la poche des Suédois. Pour le Vikingur qui est 15e, il faudra encore batailler contre LASK lors de la dernière journée pour assurer sa qualification.

La suite après cette publicité

De son côté, Chelsea qui était leader du classement se déplaçait au Kazakhstan pour affronter le FK Astana. Avec un effectif remanié, les Blues ont rapidement fait la différence avec un doublé de Marc Guiu (14e et 19e) ainsi qu’une réalisation de Renato Veiga (39e). Si Marin Tomasov a réduit l’écart (45e), cela n’a pas changé grand-chose et Chelsea s’est adjugé la victoire 3-1. Avec 15 points et une différence de +17, Chelsea a assuré sa présence dans le top 8 et sa qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.