L'OL cherche en Belgique le remplaçant de Memphis Depay

Cet été, l'Olympique Lyonnais a du pain sur la planche. En effet, Peter Bosz est arrivé et s'attend à un recrutement. Depuis quelques jours maintenant, on évoque la possible arrivée du gardien Andre Onana (Ajax Amsterdam). Mais on oublie aussi un peu vite que Memphis Depay, en fin de contrat, s'en est allé et qu'il va falloir le remplacer.

Visiblement, Juninho sait déjà qui il veut pour remplacer son Néerlandais. Selon les informations du Progrès, Paul Onuachu, l'attaquant de Genk figure en très bonne position sur la short-list du Brésilien. A 27 ans, le géant (il fait plus de deux mètres) a tout pour plaire. Il est international nigérian et a inscrit la bagatelle de 33 buts la saison dernière.

Une offre de 20 M€ va partir

Un joli chiffre qui devra faire oublier ceux de Memphis Depay (76 depuis son arrivée), pas simple, même pour le meilleur buteur de la Jupiler Pro League. Toutefois, cela ne va pas non plus être très aisé. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2024 et de nombreux clubs le suivent à l'heure actuelle parmi lesquels Arsenal, le Fenerbahçe et le FC Séville.

La première approche rhodanienne aurait été effectuée selon le journal et une offre de 20 M€ pourrait très bientôt arriver sur le bureau des dirigeants belges, qui, eux, demandent encore un peu plus. Une chose est certaine, l'OL voit les choses en très grand et ne devrait plus vraiment tarder à se lancer dans ce marché des transferts après les arrivées de Damien Da Silva et de l'Auriverde, Henrique Silva.