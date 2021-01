Real Madrid : Zinedine Zidane prend position sur les prolongations de contrat

C'est le dossier brûlant qui agite l'actualité du Real Madrid ces derniers jours : les prolongations de contrat. Ainsi, Luka Modric ou encore Sergio Ramos et Lucas Vazquez négocient en ce moment de potentiels nouveaux contrats avec la direction madrilène. Des tractations qui s'avèrent extrêmement complexes, notamment pour Sergio Ramos. Invité à s'exprimer sur le sujet en conférence de presse avant le déplacement à Osasuna samedi, Zinedine Zidane a martelé son désir que la situation contractuelle de ses joueurs soit rapidement réglée.

La suite après cette publicité

« On n'en a pas parlé. Au final, l'important est que la situation soit réglée. C'est ce que je veux pour mes joueurs. Ce que je veux, c'est qu'ils soient prêts à jouer, c'est ce qui se passe. C'est le plus important. Je ne veux pas que Sergio et Lucas partent, mais dans le football on ne sait jamais. Ce que nous voulons pour les joueurs, c'est que tout soit réglé. Et c'est tout. Après le match, vous me le demanderez et je vous dirai la même chose. Vous savez ce que je pense et j'espère que cela va se régler, » a ainsi commenté le technicien français du Real. Florentino Pérez sait ce qu'il lui reste à faire...