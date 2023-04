Mercato, Bayern Munich : Thomas Tuchel a deux grosses exigences

La suite après cette publicité

La lune de miel est terminée. Devenu entraîneur du Bayern Munich le 24 mars dernier, Thomas Tuchel a vite convaincu tout le monde. L’opération séduction du technicien allemand a rapidement fonctionné. Proche des joueurs comme de la direction, l’ancien coach de Chelsea a aussi mis la presse dans sa poche. Les journalistes allemands ont fait part de leur admiration pour TT, excellent lors des conférences de presse ou encore dans sa gestion du cas Sadio Mané, suspendu après avoir frappé Leroy Sané dans les vestiaires à Manchester City. Mais le bonheur a été de courte durée pour Tuchel.

Premières critiques pour Tuchel

Il a rapidement pris conscience du chantier qu’il avait face à lui. Les résultats n’ont pas vraiment suivi puisque les Bavarois comptent 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites depuis son arrivée. Il faut ajouter que les Munichois ont été éliminés da la Coupe d’Allemagne ainsi que de la Ligue des Champions, deux objectifs prioritaires. Préservé par ses dirigeants qui ont toujours assuré qu’il faisait de son mieux et qu’il ne serait pas jugé, TT est pourtant pointé du doigt. La presse allemande explique qu’après le match perdu face à Mayence, ses choix tactiques n’ont pas plu aux patrons bavarois.

De plus, ses récents propos sur Mathys Tel n’ont pas été compris. Tuchel a laissé entendre lors d’une conférence de presse que le jeune talent pourrait être prêté. Ce que les pensionnaires de l’Allianz Arena ne veulent pas du tout. The Sun a même ajouté que TT pourrait être menacé si jamais le Bayern Munich ne remportait pas le titre en Bundesliga. Bref, les débuts de l’Allemand en Bavière ne sont pas ceux qu’il espérait. Malgré tout, il veut aider son équipe à réussir sa fin de saison. En parallèle, il planche déjà sur le prochain exercice.

Les deux priorités estivales

Il compte sur un gros mercato de la part de son club pour atteindre ses objectifs et surtout mettre en place ses idées. Bild explique d’ailleurs ce mercredi que le technicien de 49 ans a déjà identifié certains problèmes. Il estime que son club doit recruter en priorité deux joueurs. Un attaquant, mais ce n’est pas un secret. Des joueurs comme Victor Osimhen, Harry Kane et Randal Kolo Muani sont liés aux Bavarois. Bild ajoute que Tuchel veut que les champions d’Allemagne cassent leur tirelire pour recruter un numéro 6 au milieu de terrain. Il veut un joueur solide et très agressif devant la défense.

TT veut un élément qui ait la mentalité pour jouer au Bayern Munich. Un guerrier en somme. Malgré l’arrivée de Konrad Laimer, qui n’a pas le profil attendu, ou la présence de Leon Goretzka ou Joshua Kimmich, pas assez défensif pour lui, Tuchel attend un vrai plus dans l’entrejeu. Il va en discuter avec ses dirigeants, notamment le directeur sportif Hasan Salihamidzic (46 ans) et Marco Neppe (36 ans). Bild ajoute qu’il a toujours en tête Mateo Kovacic (28 ans), qu’il a dirigé à Chelsea et dont il est fan. Le Croate est sous contrat jusqu’en 2024 et pourrait voir la porte s’ouvrir cet été. C’était le cas ces dernières semaines. Mais la prochaine arrivée de Mauricio Pochettino ou l’intérêt de Manchester City pourrait changer la donne.