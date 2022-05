JT Foot Mercato : les chantiers immenses du Chelsea new look

La suite après cette publicité

Chelsea met tout en œuvre pour retrouver les sommets

Bientôt racheté de manière officielle par le consortium mené par Todd Boehly, les pensionnaires de Stamford Bridge comptent passer par un mercato XXL cet été. The Telegraph annonce que les Blues veulent recruter 8 joueurs lors de ce mercato estival. Le nom du Français Jules Koundé revient avec insistance. Il faudra sortir 73 M€ pour l'arracher à Séville. L'autre renfort attendu en défense se nomme Josko Gvardiol du RB Leizpig. Le joueur de 20 ans est considéré comme l'un des meilleurs talents défensifs d'Europe et les Blues sont prêts à tout pour se l'offrir. En cas d'échec dans ce dossier, Pau Torres de Villarreal et José Gimenez de l'Atlético de Madrid sont également ciblés. Adrien Rabiot est pisté par les Blues au milieu de terrain. Enfin, en attaque, Raheem Sterling intéresse réellement les nouveaux propriétaires.

Ça s'agite autour de Jonathan Clauss

Auteur d'une superbe saison avec le RC Lens, il y a de fortes chances que Jonathan Clauss quitte le club sang-et-or cet été, puisque ses prestations ne sont pas passées inaperçues. Selon nos informations, 3 clubs sont sur les rangs. Tout d'abord l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille aimeraient le recruter. Mais c'est surtout à l'Atlético de Madrid que ses qualités séduisent. Il faudra sortir 20 M€ pour convaincre Lens de lâcher son international français.

Les officiels du jour

C'est officiel, le Bayern Munich a recruté Noussair Mazraoui. Le latéral droit et international marocain quitte l'Ajax et s'est engagé avec le club bavarois jusqu'en 2026. Il arrive libre car il était en fin de contrat avec le club néerlandais et touchera 8 M€ par saison.

De son côté, le LOSC a annoncé s'être séparé de deux joueurs. Il s'agit d'Ivo Grbic et Jéremy Pied. Les deux joueurs arrivent en fin de contrat et sont laissés libres par le club nordiste.

🔴 En fin de contrat au 30 juin prochain, Jérémy Pied ne prolongera pas son bail avec le LOSC.



Le communiqué ⤵ — LOSC (@losclive) May 24, 2022

Après son éviction de l'AS Monaco il y a quelques mois, Niko Kovac retrouve un banc. Le technicien croate s'est engagé avec Wolfsbourg jusqu'en juin 2025. Il aura pour mission de relever une écurie ayant terminée à une décevante 12e place en Bundesliga cette saison.

Niko Kovac wird neuer Trainer der Wölfe! Der 50-Jährige unterzeichnete bei den Grün-Weißen einen Vertrag bis 2025. Willkommen in Wolfsburg, Trainer! #VfLWolfsburg pic.twitter.com/PEZr9JL75H — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) May 24, 2022

Enfin, Marcelino quitte l'Athletic Bilbao. Après avoir remporté la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone la saison dernière et installé l'équipe basque dans le top 10 de la Liga, l'entraîneur de 56 ans a décidé de quitter ses fonctions.