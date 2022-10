AC Milan : l'énigme Yacine Adli enflamme l'Italie

La suite après cette publicité

Yacine Adli a pris son envol. Formé au Paris Saint-Germain, club où il a fait ses débuts en professionnels, le milieu de terrain a ensuite défendu les couleurs des Girondins de Bordeaux. Malgré sa bonne volonté, il n'a pas réussi à sauver l'écurie girondine, reléguée en Ligue 2 à l'issue d'une saison 2021-22 catastrophique. Sa dernière dans l'Hexagone puisque le joueur de 22 ans avait signé à l'AC Milan à l'été 2021 pour 10 M€. Prêté pour une saison au club au scapulaire, Adli savait qu'il rejoindrait la Lombardie ensuite pour y relever un nouveau défi. Et quel défi puisqu'il a filé chez les champions d'Italie.

Une préparation estivale prometteuse

Pas de quoi l'effrayer, lui qui a envoyé un message fort dès qu'il a posé un pied à Milan. «Je suis arrivé dans un club complètement différent avec un groupe de joueurs fantastiques. Maintenant, je dois m'habituer et être prêt à aider l'entraîneur et l'équipe et gagner une place dans l'équipe première.» Il s'est donc mis au travail. Et malgré la forte concurrence, il s'est montré particulièrement à son avantage lors de la préparation estivale. Doué techniquement, il a enchanté tout le monde en se montrant créatif, dynamique et précieux dans l'entrejeu. Le tout en montrant déjà du caractère et de la personnalité tout en étant décisif.

De quoi plaire à son entraîneur Stefano Pioli, élogieux à son sujet cet été. « C’est un joueur très intéressant. Il est très bon techniquement, il est capable de se rendre disponible et d’amener de la verticalité. On doit encore trouver à quel poste on peut en tirer le maximum. Cette période nous permettra de mieux nous connaître et de savoir à quelle position il peut être meilleur sur le terrain. Il est très intelligent.» On se disait alors que le Français, courtisé par Djamel Belmadi et la sélection algérienne, avait tout pour s'imposer à Milan. Mais l'euphorie des premiers instants est vite retombée

Il n'a plus joué depuis le 18 septembre

Remplaçant, il a eu très peu de temps de jeu depuis le début officiel de la saison. Entré 30 minutes face à Bologne le 27 août dernier, il a ensuite joué 18 minutes contre Sassuolo (30 août) puis 9 minutes face à Naples (9 septembre). Depuis, plus rien. L'ancien Titi est abonné au banc de touche. Une situation qui interpelle voire inquiète la presse italienne, charmée par celui qu'elle a surnommé "Dali" cet été. La Gazzetta dello Sport se demande ce vendredi "quand Adli joue-t-il ?". En effet, la publication au papier rose estime qu'il fait les frais de la forte concurrence.

«On peut dire qu'Adli n'a pas de chance non plus. Après De Ketealere, il est maintenant barré par Diaz (...) Brahim Diaz joue à sa place et marque face à la Juve. Et avec la blessure du Belge, ce sera à nouveau à l'Espagnol qui jouera contre Vérone. Et le Français ? Toujours sur le banc, hors de la liste de la Ligue des champions et avec seulement 57 minutes jouées en championnat, pour un total de trois segments de match. Yacine Adli, en forme lors des amicaux durant l'été, est toujours à la recherche de sa place. La blessure de De Ketelaere aurait pu lui ouvrir une fenêtre en tant que titulaire, mais l'exploit de Diaz face aux Bianconeri lui a fermé la porte».

Une adaptation en douceur

De son côté, Tuttosport se pose également des questions au sujet d'un joueur qui avait enflammé les fans en pré-saison en montrant ses qualités et sa personnalité. Le média transalpin estime que Pioli n'a pas encore réussi à lui trouver une place et que le joueur doit encore s'habituer au rythme tout en assurant qu'avec du travail et de l'envie il parviendra à s'imposer à l'avenir. C'est aussi l'avis de Stefano Pioli, questionné à son sujet récemment. «Bientôt il sera prêt», a-t-il lâché. En attendant, il doit prendre son mal en patience, lui qui est troisième dans la hiérarchie des milieux avec un profil plus offensif derrière donc Charles De Ketealere et Brahim Diaz.

La Gazzetta dello Sport pense que ce n'est pas près de changer pour le moment, mais elle demeure optimiste concernant Yacine Adli. «Avant de voir le Français devenir n°1, il va falloir patienter. Pendant ce temps, il s'entraîne, étudie l'italien et apprend les préceptes du « piolisme » avec les lumières éteintes. Tonali, Leão et Kalulu, pour ne citer qu'eux, ont mis plus d'un an pour s'imposer à Milan. Il en sera peut-être de même pour Adli». En apprentissage cette saison à l'AC Milan, le milieu de terrain compte bien déployer ses ailes et se faire une place chez les Rossoneri.