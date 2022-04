PSG : Mauricio Pochettino vole au secours de Marquinhos

La suite après cette publicité

Mais qu'arrive-t-il à Marquinhos ? Depuis plusieurs semaines, le capitaine parisien n'a jamais semblé autant en difficultés depuis son arrivée au PSG il y a bientôt neuf ans maintenant. Depuis cet hiver déjà, on sentait le Brésilien moins autoritaire sur dans ses interventions, coupable ici et là de relances ratées. Rien de très déterminant au final sauf quand les erreurs s'accumulent contre le Real Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions.

Dominé dans le jeu aérien par Karim Benzema, pourtant pas le point fort du Madrilène, Marquinhos a terriblement souffert face au Français. Il lui a même "offert" le troisième but au Bernabéu en manquant complètement son dégagement. Outre sa baisse de régime passagère, le défenseur central symbolise les échecs répétés du PSG en C1. Avec Verratti, il était là à chaque catastrophes sportives contre le Barça, Manchester United et le Real Madrid. De quoi contraindre Pochettino à le défendre en conférence de presse.

Des erreurs qui s'accumulent

«Tout le groupe est touché par l'élimination à Madrid. Nous avons été supérieurs pendant 180 minutes à Madrid, hormis sur quelques actions que nous n'avons pas pu gérer», reconnaît le technicien argentin, à la veille du déplacement à Clermont. Marquinhos ne jouera d'ailleurs pas cette rencontre. «Il a quelques gênes musculaires depuis les derniers matchs mais c'est en raison de sa situation personnelle de cette semaine (sa femme a accouché, ndlr).»

D'après Pochettino, il n'y a rien de grave. «C'est un joueur régulier, c'est notre capitaine, un grand footballeur et un exemple professionnel.» Face à Lorient le week-end passé, il a mal appréhendé la passe d'un coéquipier, laissant Terem Moffi et le ballon lui filer pour le seul but des Merlus de cette soirée. Et puis, il y a tout de même cette histoire de prolongation qui traîne un peu. Sous contrat jusqu'en 2024, le Brésilien de 27 ans vit probablement sa période la plus compliquée depuis qu'il est au PSG.