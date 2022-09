PSG : le nouveau rôle donné par Galtier à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Un nouveau doublé. Face à la Juventus ce mardi soir, Kylian Mbappé a grandement contribué aux bons débuts parisiens en Ligue des Champions. Après la rencontre, il s'est exprimé devant les caméras de Canal+. Il a notamment évoqué son nouveau rôle.

« J'ai un nouveau rôle dans cette équipe. Le coach veut à la fois que je sois un point d'appui, que je serve de profondeur, que je sois le lien entre Léo et Ney. J'essaie de m'adapter au mieux que je peux à ce nouveau role et à être le plus décisif », a expliqué le Bondynois. Un choix plutôt judicieux de la part de Galtier pour l'instant.