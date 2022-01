Aston Villa-Manchester United : les compositions officielles

Battu par Wolverhampton lors de la dernière journée, Manchester United espère se ressaisir contre Aston Villa, à l'occasion de la 22e journée de Premier League. Déjà vainqueurs de Aston Villa cette semaine, en FA Cup (1-0), les Red Devils retrouvent des Villans qui ont dû faire sans Bertrand Traoré (Burkina Faso) et Trezeguet (Égypte), partis disputer la CAN. Leon Bailey et Marvelous Nakamba sont eux blessés, alors que John McGinn est suspendu pour cette rencontre. En revanche, la nouvelle recrue Lucas Digne est directement alignée dans le 4-3-3 de Steven Gerrard, ce samedi, à l'instar de Philippe Coutinho.

De leur côté, les hommes de Ralf Rangnick s'alignent en 4-2-3-1 avec la présence de Nemanja Matic et Anthony Elanga au milieu de terrain. Incertain pour cette rencontre, Cristiano Ronaldo n'est pas présent sur la feuille de match. Edinson Cavani est aligné à la pointe de l'attaque. En revanche, les Mancuniens devront faire sans Paul Pogba, Scott McTominay et Luke Shaw.

La rencontre sera à suivre en direct commenté juste ici

Les compositions d'équipes

Aston Villa : Martinez - Cash, Konsa, Mings, Digne - Ramsey, Luiz, Sanson - Buendia, Watkins, Ings

Manchester United : De Gea - Wan Bissaka, Varane, Maguire, Telles - Matic, Fred - Greenwood, Fernandes, Elanga - Cavani