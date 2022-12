Ligue 1 : Montanier et Tudor saluent l’hommage du Vélodrome à Pelé

La suite après cette publicité

Juste avant la rencontre entre l’OM et le TFC (6-1), le monde du football apprenait la mort du roi Pelé. Les hommages se sont bien entendus succédés tout au long de la soirée et l’Orange Vélodrome y a été de sa chaleureuse minute d’applaudissement avant de scander plusieurs fois le nom du Brésilien. Philippe Montanier et Igor Tudor ont apprécié l’hommage du public marseillais.

À lire

OM : le très bel hommage de Payet à Pelé