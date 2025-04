Premier League : Tottenham et Manchester United sont officiellement maintenus

Cette saison, deux cadors de Premier League sont totalement passés à côté de leur cuvée : Manchester United et Tottenham. Après une nouvelle année mouvementée et marquée par l’arrivée de Ruben Amorim sur son banc, Manchester United a passé sa saison en deuxième partie de classement. Même chanson pour Ange Postecoglou qui, avec de nombreuses blessures et des individualités décevantes, n’a pas pu permettre aux Spurs de concourir pour les places européennes.

Et alors que leur fin de saison s’annonce marquée par l’Europa League, où les deux formations se sont qualifiées pour les demi-finales et pourraient se rencontrer en finale, Tottenham et Manchester United ont assuré leur maintien ce dimanche. Même si United a été battu à domicile par Wolverhampton (0-1) et que Tottenham pointe à la 16e place, les deux équipes sont officiellement maintenues en Premier League. À cinq journées de la fin, Spurs et Red Devils comptent 15 points d’avance ou plus sur Ipswich, premier relégable.