João Félix met le FC Barcelone à ses pieds, la clause dingue d’Harry Kane au Bayern Munich

La grande forme de João Félix

La belle victoire du FC Barcelone contre le Royal Antwerp (5-0) fait les gros titres ! Et un homme met tout le monde d’accord en Catalogne ce matin, c’est João Félix ! Mundo Deportivo placarde que c’est «Félix le magicien» ! «João avec un doublé et une passe décisive, a de nouveau brillé lors de la deuxième victoire consécutive du Barça, désormais en Europe. Lewandowski met encore un but et Gavi a participé au festival qui s’est déroulé dans un Montjuic plein à craquer.» Le Portugais fait aussi la couverture du journal Sport qui parle de «João, le merveilleux» ! «Le Portugais a été décisif contre l’Antwerp, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive pour son premier match de Ligue des champions avec le Barça.» Pour AS, «João Félix est libéré» ! Alors que de son côté, El País estime que «João Félix embellit le Barça». Enfin, L’Esportiu fait un constat global et estime que ce Barça est reçu «cinq sur cinq» !

L’étonnante clause d’Harry Kane au Bayern Munich

Le Bayern Munich fait aussi parler de lui car ce soir nous aurons droit à un choc entre le club bavarois et Manchester United ! Pour le Daily Star, «le Bayern veut du sang. Kane, un joueur à l’esprit vif, est capable d’aggraver la crise de United», estime le tabloïd. D’ailleurs, comme le rapporte le Daily Mail, Daniel Levy, le président de Tottenham, a lâché une petite bombe sur Harry Kane en déclarant que «le club anglais avait une clause de rachat» pour l’attaquant des Three Lions. sait-on jamais !

Julian Nagelsmann renonce à une fortune pour la sélection

Ca y est la Nationalmannschaft a trouvé le successeur d’Hansi Flick sur le banc. Et sans grande surprise, c’est Julian Nagelsmann qui va prendre en main la sélection nationale. Et comme l’indique Bild sur sa Une, «Nagelsmann l’a fait !» Il a fait un sacré effort au niveau financier pour dire oui à la fédération rapporte le journal. «A combien d’argent le nouvel entraîneur fédéral renonce-t-il ?, se demande Bild. Et bien, c’est 10 M€. Le jour J pour redresser l’équipe avec en ligne de mire l’Euro 2024. Seuls les derniers détails restent à régler.»