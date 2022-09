Ferencvaros : Aïssa Laïdouni, le joueur à surveiller pour Monaco

Ce jeudi, l'AS Monaco accueille Ferencvaros lors de la deuxième journée de la Ligue Europa. Après avoir arraché la victoire face à Belgrade la semaine dernière, le club de la principauté devra se méfier de la formation hongroise habituée de la Coupe d'Europe (C1 et C3). Le champion d'Hongrie en titre compte d'ailleurs dans ses rangs plusieurs joueurs talentueux et notamment un ancien visage de la Ligue 1 : Aissa Laidouni. L'ancien milieu d'Angers est devenu depuis plusieurs saisons le véritable leader de Ferencvaros et performe aussi bien en Coupe d'Europe qu'en Championnat. La saison dernière, après une année aboutie (42 matches, 5 buts, 8 passes décisives), il avait aussi montré toute son importance avec la sélection tunisienne à la CAN et lors des qualifications au Mondial. Grand artisan de la qualification des siens à la Coupe du monde au Qatar, le milieu de 25 ans pourrait bien être un poison pour le milieu monégasque.

La suite après cette publicité

Cette saison, l'international tunisien est reparti sur les mêmes bases avec déjà 2 buts et 2 passes décisives. Cet été, il aurait d'ailleurs pu faire ses valises. Malgré un intérêt concret de Montpellier et surtout de Nottingham Forest, Ferencvaros avait décidé de conserver le natif de Montfermeil en demandant une somme trop élevée. Une nouvelle aventure qu'aurait sans doute acceptée l'intéressé comme il nous l'avait confié dans un entretien il y a quelques mois. «En tant que joueur, j’aime beaucoup l’Angleterre et l’Allemagne. Ce sont vraiment deux championnats qui me font vibrer.» Il faudra donc attendre encore un peu pour celui qui dispute sa troisième saison en Hongrie (il a d'ailleurs été élu meilleur joueur du championnat ses deux premières saisons). Mais en attendant, il pourra se consoler en brillant en Europe et face à un adversaire de prestige. L'occasion pour lui de confirmer qu'il est bien l'homme à surveiller pour la formation de Philippe Clément.