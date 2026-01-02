La presse équatorienne annonce le transfert de Joel Ordóñez à Liverpool

Les supporters marseillais ont longtemps espéré sa venue l’été dernier. Juste avant les signatures de Nayef Aguerd et de Benjamin Pavard, il avait surtout été question de Joel Ordóñez, ce défenseur de 21 ans bien parti pour devenir le prochain gros transfert d’un joueur équatorien. Il aurait pu rejoindre l’OM, mais Bruges avait finalement posé son veto.

Le joueur était allé jusqu’au clash pour forcer son départ à Marseille, au point de renoncer aux entraînements de son club. Sous contrainte, il a finalement dû se résigner à rester une saison de plus à Bruges, avec qui il confirme désormais tout son plein potentiel (23 matchs, dont 6 de Ligue des Champions). Le club belge croisera d’ailleurs la route de Marseille en Ligue des Champions le 28 janvier, mais c’est sous le maillot d’un autre club que le défenseur équatorien pourrait bien se retrouver face aux Phocéens…

Il est destiné à devenir le prochain gros transfert équatorien.

À en croire les informations de la presse équatorienne, confirmées par le Daily Mirror, Joel Ordóñez serait tout proche de rejoindre Liverpool, autre futur adversaire de l’OM en C1. Handicapé par les blessures de Giovanni Leoni et Joe Gomez, mais aussi par la baisse de forme d’Ibrahima Konaté qui n’a toujours pas prolongé et devrait partir gratuitement cet été, le club champion d’Angleterre se rapprocherait d’un accord avec le joueur. Teradepotes et le Diario Expreso vont plus loin et avancent qu’il a même déjà été trouvé. Il faudra voir si ce mouvement aura une influence sur le dossier Marc Guehi, annoncé comme potentiel arrivant à la fin de son contrat.

Du côté du Daily Mirror, on évoque déjà pour Ordóñez un montant d’environ 50 millions d’euros bonus compris, que Chelsea n’aurait pas souhaité mettre sur la table. À ce tarif, le joueur de 21 ans intégrerait le classement des trois plus gros transferts de joueurs équatoriens, derrière Moises Caicedo (116 M€ à Chelsea), Piero Hincapié (52 M€ à Arsenal), mais possiblement devant Pacho (40 M€ au PSG). Le football équatorien a de beaux jours devant lui.