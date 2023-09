Tottenham : Postecoglou ne ferme pas la porte à Hugo Lloris

La suite après cette publicité

Si les Spurs étaient favorables à un départ d’Hugo Lloris cet été, le gardien de but n’a pas attiré grand monde. Un temps annoncé du côté de la Lazio Rome, le transfert ne s’est pas fait. Au final et malgré le recrutement d’un nouveau numéro 1, Guglielmo Vicario, déjà très performant, l’ancien capitaine de l’équipe de France (145 capes) est toujours dans le nord de Londres, à Tottenham. Mais pour Ange Postecoglou, il n’est pas question de mettre le Niçois au placard. «Vous supposez qu’il y a un ordre hiérarchique. Lloris est juste un joueur. C’est un joueur de Tottenham. Il s’entraîne tous les jours et il est disponible, comme tout le monde», a-t-il déclaré en conférence de presse avant d’affronter Sheffield United ce samedi.

«Ceux qui ne sont pas dans l’équipe doivent travailler dur pour y arriver et attendre leur chance. Il n’y a pas de hiérarchie. Il n’y a pas de cage à poules. Il n’y a pas d’animaux de ferme. Nous ne faisons que travailler. Je devrais peut-être discuter de la hiérarchie avec eux. Mais non, je n’en ressens pas le besoin, car cela signifierait que je les ai traités différemment jusqu’à présent. Rien n’a changé de mon point de vue. Et si un joueur ressent le besoin de demander des éclaircissements sur quelque chose, ma porte est toujours ouverte. Mais je n’ai pas ressenti le besoin de leur parler individuellement de quoi que ce soit. Ce sont des joueurs de Tottenham, disponibles, et ils l’ont été depuis le premier jour, rien n’a changé», explique l’entraîneur des Spurs, qui réalise un début de saison excitant avec les siens, à l’image de James Maddison nommé Player of The Month récemment. Une chose est sûre, Hugo Lloris devra redoubler d’efforts pour retrouver sa place.