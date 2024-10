Ligue des Champions : Monaco surclasse l’Etoile Rouge de Belgrade, Milan dompte le Club Bruges

La 3e journée de Ligue des Champions s’est ouverte ce mardi à 18h45 avec deux rencontres au programme. L’une d’entre elles nous intéressait particulièrement avec le match opposant l’AS Monaco et l’Étoile Rouge de Belgrade sur le Rocher. En pleine bourre et n’ayant toujours pas perdu cette saison, les Asémistes arrivaient sûrs de leur force en Ligue des Champions après un succès inaugural face au FC Barcelone (2-1) et un nul face au Dinamo Zagreb (2-2). Face au modeste club de la capitale serbe, des espoirs de victoire étaient donc plus que normaux. Et d’entrée, les joueurs d’Adi Hütter ont imprimé leur rythme sur la rencontre. Dominateurs et tout simplement plus forts dans tous les domaines, les Asémistes se sont procurés les meilleures opportunités.

Et cela a rapidement payé. Lancé dans la profondeur et totalement seul, Takumi Minamino a concrétisé le sacré début de rencontre de l’ASM (1-0, 20e). Pour autant, contre le cours du jeu, Thilo Kehrer s’est rendu coupable d’une faute dans la surface sur la seule opportunité serbe. Sur penalty, Chérif Ndiaye n’a pas tremblé et a trompé Majecki pour égaliser (1-1, 27e). Se remettant la tête à l’endroit, Monaco a repris sa marche en avant et a repris les commandes juste avant la mi-temps grâce à Breel Embolo qui a mis fin à sa disette face au but qu’il traînait depuis le début de saison (2-1, 45+4e). Au retour des vestiaires, il n’y a pas eu match tant l’ASM a survolé les débats.

Visiblement, les mots d’Adi Hütter à la mi-temps ont fait leur effet. Alors qu’Akliouche (50e) et Caio Henrique (52e) ont tenté leur chance, c’est Wilfried Singo (3-1, 54e) qui a permis à Monaco de faire le large grâce à un incroyable coup de pétard des 30 mètres. Et alors que Breel Embolo a cru s’offrir le doublé avant que son but ne soit annulé pour une main, c’est Takumi Minamino qui s’est finalement offert un deuxième but grâce à un service astucieux du Suisse (4-1, 70e). En fin de rencontre, Maghnes Akliouche a corsé l’addition pour couronner sa belle rencontre (5-1, 90+5e). Avec ce succès construit et qui ne souffre d’aucune contestation (4-1), l’AS Monaco poursuit sur sa fantastique lancée et pointe provisoirement à la première place du classement général de Ligue des Champions en comptant 7 points sur 9.

Dans le même temps, l’AC Milan affrontait le Club Bruges. N’ayant gagné aucune rencontre en C1 jusqu’ici, les Rossoneri avaient tout intérêt à l’emporter ce mardi. Et non sans difficulté, les Lombards y sont parvenus. Après une première demi-heure pleine d’occasions en leur faveur, ces derniers ont ouvert le score grâce au corner rentrant de Christian Pulisic (1-0, 28e). Et malgré l’égalisation surprenante de Kyriani Sabbe au retour des vestiaires (1-1, 51e), les Milanais s’en sont remis à leur goleador du jour, Tijjani Reijnders, pour s’offrir son premier succès de la saison en C1 grâce au doublé du milieu néerlandais, à la réception de deux beaux centres d’Okafor et Chukwueze (61e, 71e).