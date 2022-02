Man City réagit à l'agression subie par Phil Foden et sa mère

C'est l'une des actualités fortes du jour en Angleterre. Quelques heures après la défaite de Manchester City face à Tottenham (2-3) à l'Etihad, dans le cadre de la 26ème journée de Premier League, Phil Foden s'est rendu au combat de boxe du Britannique Amir Khan face à Kell Brook. Un événement au cours duquel le milieu offensif des Cityzens s'est retrouvé au cœur d'une altercation en compagnie de sa mère. L'actuel leader du championnat anglais a réagi à cet incident auprès de Sky Sports outre-Manche.

La suite après cette publicité

« Le club est au courant d'une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant Phil Foden et sa famille harcelés et maltraités. Nous sommes choqués et consternés par la nature des abus et des agressions qui ont suivi contre l'un des membres de la famille de Phil. Nous continuerons à apporter à Phil et à sa famille tout le soutien et l'assistance dont ils ont besoin », a ainsi indiqué Man City au média britannique. Reste à savoir quelle sera la suite de ce triste épisode.