Le PSG perd patience avec Kylian Mbappé

Kylian Mbappé (22 ans) fait la une ce jeudi. L'international tricolore s'est confié à RTL et n'a pas caché ses états d'âmes sur les critiques dont il fait l'objet. « Bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Au bout d'un moment, ça fatigue. C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger et qui reviennent ici que pour l'équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, ça parle beaucoup plus. C'est un contexte différent. Mais je savais en signant à Paris que ce serait ce contexte-là. On verra par la suite ». Et cela pourrait avoir un impact sur son avenir, lui qui est en fin de contrat en juin 2022. « Bien sûr que ça joue. Mais il n'y a pas que ça. Le plus important, c'est de se sentir bien où on est, et de prendre du plaisir au quotidien ».

Ensuite, le natif de Bondy a glissé quelques mots sur son avenir, alors que son nom revient au Real Madrid. « Si ça avait avancé, je serai venu déjà en parler. Bien sûr que je viendrai en parler quand j'aurai pris ma décision ». Des déclarations qui n'ont pas dû échapper au Paris Saint-Germain. Depuis quelques mois maintenant, le club de la capitale tente de faire prolonger le champion du monde 2018. Une proposition avec le gros salaire qui va avec lui a même été faite. Mais Mbappé n'a toujours pas tranché. Le PSG commence donc à perdre patience comme l'explique ce jeudi soir Le Parisien. En coulisses, les dirigeants souhaitent que le Français se prononce assez rapidement, eux qui ne veulent pas le froisser. En effet, Paris veut connaître sa décision au plus vite, histoire de préparer sa succession en cas de départ mais aussi éviter un départ libre en 2022. Le Parisien ajoute que le PSG, qui pensait le vendre au minimum 200 millions d'euros, devrait revoir ses exigences à la baisse à cause de l'épidémie de coronavirus. On parle à présent d'un montant compris entre 120 et 150 millions d'euros. Le feuilleton KM7 ne fait que commencer !