Ces 5 attaquants sous-cotés qui empilent les buts dans l’ombre

Si les attaquants qui dominent le plus l’Europe restent les infatigables Kylian Mbappé, Harry Kane ou encore le Cyborg Erling Haaland, certains joueurs que l’on peut qualifier de sous-côtés continuent de briller depuis plusieurs saisons. Titulaires ou supersub, attaquants de pointe ou faux numéros neuf capables de reculer d’un cran, ils apportent à leur équipe une efficacité indispensable pour performer dans leurs championnats respectifs. Des profils différents, mais tous capables de peser sur le jeu et de faire la différence quand il le faut. Voici cinq joueurs qui continuent d’impressionner dans l’ombre, que ce soit par le biais de leurs statistiques ou par leur impact sur leur équipe.

Igor Thiago, une impressionnante renaissance

Méconnu du grand public l’an passé après une saison blanche marquée par les blessures, Igor Thiago réalise aujourd’hui une renaissance spectaculaire à Brentford. Après n’avoir disputé que 169 minutes en 2024-2025 à cause de problèmes au genou, le Brésilien de 24 ans est devenu l’un des attaquants les plus redoutés de Premier League. Déjà auteur de 17 buts en championnat et 18 toutes compétitions confondues, il s’est imposé comme le leader offensif des Bees, inscrivant des doublés décisifs face à Burnley et Newcastle, et décrochant le titre de joueur du mois de novembre. Puissant et redoutable dans les airs, Thiago combine physique et efficacité, et ne tremble pas face aux grosses équipes : Newcastle, Manchester United, Liverpool… il marque quand Brentford en a le plus besoin. Cette saison, il se place même deuxième au classement des buteurs de PL derrière Haaland, et se détache comme le Brésilien le plus prolifique des 5 grands championnats, devant Vinicius, João Pedro ou encore Endrick.

Sous contrat avec Brentford jusqu’en juin 2029, Igor Thiago est devenu l’un des joueurs les plus impressionnants en Angleterre. Keith Andrews, son entraîneur, ne tarit pas d’éloges sur son caractère, sa régularité et son leadership, et le Brésilien lui-même affiche une détermination totale : s’imposer durablement à Brentford et continuer à porter son équipe. Après avoir traversé l’enfer l’an passé, il a effacé tous les doutes et prouvé qu’il pouvait être un élément incontournable du championnat anglais. Avec son exercice 2025-2026 exceptionnel sur l’aspect individuel, Thiago mérite toute l’attention et nul doute que, d’ici à la fin de la saison, son nom restera dans les têtes pour le mercato estival.

Christian Pulisic, la saison de la confirmation

Loin d’être à son meilleur niveau à Chelsea en tant qu’ailier, Christian Pulisic s’est totalement révélé en Italie en devenant un faux numéro 9, du côté de l’AC Milan. Transféré pour seulement 20 millions d’euros, l’Américain a rapidement mis tout le monde d’accord dès sa première saison : 16 buts et 10 passes décisives en 2023-2024, avant de faire légèrement mieux l’exercice suivant avec 17 réalisations et autant de passes. Même dans une saison collective compliquée, Pulisic a su conserver ses standards et s’imposer comme un joueur fiable et surtout ultra-décisif. Cette saison encore, sous la houlette de Massimiliano Allegri, il totalise déjà 10 buts en 12 titularisations, confirmant sa constance et son importance dans le dispositif, très fréquemment aligné en 3-5-2.

Si Christian Pulisic se trouve derrière Rafael Leão dans la hiérarchie des attaquants et est en concurrence avec Christopher Nkunku, il reste actuellement le meilleur buteur du club et un élément clé dans la course au Scudetto. Deuxième de Serie A, Milan compte sur lui pour peser dans les moments décisifs et l’ancien de Dortmund vise, lui, un premier titre personnel dans le championnat italien, alors que l’Inter reste seul leader. L’Américain de 27 ans, qui avait déjà été un joueur assez important de l’équipe championne de C1 en 2020-2021 sous Tuchel, démontre aujourd’hui qu’il peut porter sur ses épaules un grand d’Europe.

Luis Suárez, déjà 26 buts toutes compétitions confondues

De terrible flop à Marseille, où il n’avait inscrit que 3 buts en 11 matchs, Luis Suárez s’est révélé l’an passé à Almeria avec une saison folle sur le plan personnel, culminant à 31 réalisations toutes compétitions confondues. Transféré ensuite au Sporting CP pour faire oublier Viktor Gyökeres, le Colombien est devenu exceptionnel sur tous les points : efficacité, sens du but, lecture du jeu et constance. Cette saison, il totalise 26 buts en 30 titularisations, confirmant qu’il est désormais l’un des attaquants les plus redoutables du championnat portugais, mais également d’Europe. Il a retrouvé confiance et sérénité, et sa capacité à peser sur chaque rencontre est indéniable, faisant de lui un leader naturel au sein des Leões.

Alors que le Sporting est à quatre petits points du FC Porto en championnat, Luis Suárez reste un élément clé dans cette lutte. Capable de débloquer n’importe quelle situation, il a transformé ses expériences passées, blessures et déceptions comprises, en une force mentale et physique impressionnante. Grâce à son influence, le Sporting a même terminé à la 7e place de sa phase de groupes de Ligue des Champions, devant des géants comme le Real Madrid, Manchester City ou même le PSG. En effet, il a pu regarder de chez lui les 16es de finale aller avec confiance, son club étant déjà qualifié pour les 8es. De plus, Suárez déjà réalise sa meilleure saison sur le plan individuel et statistique, il aura à cœur de confirmer lors de son prochain choc de C1, lui qui avait d’ailleurs crucifié le PSG (2-1) avec un doublé lors de la 7e journée.

Serhou Guirassy, monsieur Ligue des Champions

Si l’on parle d’attaquants sous-côtés capables de peser sur les grands rendez-vous, impossible de ne pas citer l’ancien attaquant du Stade Rennais, Serhou Guirassy. Il s’affirme depuis plusieurs saisons comme un véritable tueur devant le but. Enfin nommé parmi les 10 finalistes du Ballon d’Or africain 2025, il avait explosé à Stuttgart en 2023-2024 avec 30 buts en 30 matchs, avant de rejoindre Dortmund pour passer un cap. L’an passé, il a confirmé son statut d’attaquant de classe mondiale avec 38 réalisations, dont 13 buts en 12 matchs de Ligue des Champions, terminant co-meilleur buteur avec Raphinha. Il a été remarqué avec un triplé historique face au Barça en quart de finale, semant le doute chez les Catalans, même si Dortmund n’a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales.

Si la première partie de saison a été un peu plus compliquée pour lui, Guirassy reste tout de même une menace constante : il compte 16 buts toutes compétitions confondues et porte Dortmund à la [2e place de Bundesliga]([https://www.footmercato.net/allemagne/bundesliga/classement]()) derrière le Bayern, après son nouveau doublé contre Mayence. L’an dernier, il avait terminé 3e meilleur buteur du championnat derrière Kane et Schick, et cette saison, il suit de près Undav avec une unité de moins : 11 buts. Même lorsqu’il traverse des passages plus délicats, son instinct de buteur et sa régularité font de lui un joueur incontournable. L’an passé, Raphinha a été loué pour sa saison remarquable, mais Guirassy, lui, est un peu passé aux oubliettes, alors que ses performances parlent pour lui et qu’il reste l’un des attaquants les plus dangereux…

Alexander Sørloth, le supersub de luxe de l’Atlético de Madrid

Après une saison 2023-2024 exceptionnelle à Villarreal, où il avait inscrit 26 buts toutes compétitions confondues, Alexander Sørloth a franchi un cap en rejoignant l’Atlético de Madrid à l’été 2024 pour la somme de 32 millions d’euros. Très attendu dans le rôle de remplaçant de luxe derrière des attaquants comme Antoine Griezmann et Julián Alvarez, le Norvégien a immédiatement répondu présent, inscrivant 24 buts en seulement 22 titularisations dès sa première saison sous les ordres de Diego Simeone. Son physique d’1m96, son jeu de tête et sa capacité à peser sur les défenses en font un atout redoutable dans le dispositif colchonero, capable de changer le cours d’un match à tout moment.

Même si ses chiffres cette saison sont légèrement en deçà de l’exercice précédent, Sørloth reste un élément clé de l’effectif madrilène. Il totalise 10 buts en 18 titularisations et continue de peser sur les rencontres grâce à son profil unique, assez ressemblant à celui d’Erling Haaland. L’an passé, ses exploits, comme son quadruplé contre la Real Sociedad et son triplé face à Gérone, avaient confirmé son importance dans l’effectif de l’Atlético de Madrid. Diego Simeone a tenu à le conserver malgré les sollicitations estivales, lui qui était notamment courtisé par Fernebahçe et la Juventus. Alexander Sørloth reste ainsi l’un des atouts majeurs de l’Atlético, capable de faire basculer n’importe quel match.