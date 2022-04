PSG : Mauricio Pochettino n'en peut plus des rumeurs liées à son avenir

«Je suis très fatigué», était une phrase notable de Thomas Tuchel, quelque temps avant son licenciement du Paris Saint-Germain. Ce vendredi soir, son successeur Mauricio Pochettino l'a paraphrasé, après le nul concédé à Strasbourg (3-3), en ouverture de la 35ème journée de Ligue 1. L'Argentin est d'abord revenu sur le contenu de la rencontre.

«On a joué un très bon match sauf le premier quart d’heure. Après on a joué un très bon match, on mérite les trois points, mais on fait des erreurs sur les buts suivants, on a joué un très bon football. Intégrer les jeunes sur les 3 derniers matchs ? C’est très important de respecter l’adversaire. Quand on joue contre une équipe comme aujourd’hui, qui joue pour l’Europe, c’est important d’être pro et essayer de mettre la meilleure équipe», a-t-il d'abord résumé sur Prime Video.

« Je suis très fatigué »

Avant de revenir, une nouvelle fois, sur ses propos concernant son avenir et celui de Kylian Mbappé, qui ont énormément pris d'ampleur... et même jusqu'à Madrid, où Carlo Ancelotti avait été interrogé à ce sujet, en conférence de presse. «C’est difficile d’expliquer. J’ai répondu à la question, sur le pourcentage aujourd’hui, donc 100%. Sorti de son contexte ? Oui, je suis très fatigué, mais je suis costaud. Je m’en fiche des rumeurs, je suis concentré sur mes joueurs, ils savent comment je travaille. On doit continuer et finir notre boulot», a expliqué Pochettino.

«C'est un manque de respect d'évoquer les problèmes. Nous sommes là pour travailler avec le club, donner le meilleur de nous-même. Il faut être costaud, je suis content du professionnalisme (...) Depuis qu’on a gagné la Ligue 1, il y a toujours des problèmes», a ensuite pesté l'Argentin. Une prise de parole forte à quelques jours de la fin de la saison et qui risque, encore, de semer le doute sur la présence du technicien de 50 ans à la tête du PSG l'an prochain...