OL : West Ham a fait une offre revue à la hausse pour Lucas Paqueta !

La suite après cette publicité

Six mois après avoir vendu Bruno Guimarães à Newcastle pour 50 M€, l’Olympique Lyonnais va-t-il à nouveau vendre au prix fort l’une de ses stars brésiliennes à un club de Premier League ? Ce scénario, West Ham en rêve. Bien décidés à rafler la mise durant le sprint final du mercato, les Hammers ont formulé une première offre de 49 M€ (bonus compris).

Deux ans après l’avoir acheté 20 M€ à l’AC Milan, les Gones auraient pu se satisfaire de cette somme. Mais les Rhodaniens ont rembarré leurs homologues londoniens. De son côté, le joueur patiente tranquillement et ses agents sont sur le qui-vive en Angleterre. Et pour cause, West Ham est revenu à la charge.

Des bonus facilement atteignables

L’Équipe annonce en effet que les Londoniens ont transmis une deuxième offre. Le montant ? 57 M€ qui se décomposeraient comme suit : 42 M€ fixes payés cash et 15 M€ de bonus qui seraient facilement atteignables. Une proposition intéressante, d’autant qu’elle se rapproche des exigences lyonnaises dans ce dossier (60 M€).

L’OL n’a pas encore répondu, mais le quotidien sportif indique que l’affaire pourrait aller vite. Et si les Gones finissent par accepter de vendre leur numéro 10, la presse brésilienne a déjà fait savoir que les septuples champions de France seraient prêts à foncer sur le joueur de Flamengo, João Gomes. Affaire à suivre.