Journal du Mercato : le Bayern Munich est sur tous les fronts

Les infos du jour en France

On débute ce Journal du Mercato en France où le Paris Saint-Germain pourrait entrer dans la danse dans le dossier Eric García (20 ans, Manchester City). Libre en juin prochain, le défenseur espagnol serait pisté par le PSG, qui pourrait profiter du flou qui règne au Barça pour doubler les Catalans. Paris pourrait également lever l'option d'achat d'Alessandro Florenzi (29 ans), prêté par la Roma. C'est en tout cas ce qu'avance Il Tempo, qui ajoute même que celle-ci serait de 9 M€.

À Marseille, l'OM garderait un œil sur Willian José (29 ans) en cas d'échec dans le dossier Arkadiusz Milik (26 ans, Napoli). Un Plan B qui pourrait prendre la forme d'un prêt, alors que le Brésilien n'est plus vraiment titulaire du côté de la Real Sociedad.

Du côté de Bordeaux, les Girondins s'activent pour trouver un remplaçant à Otavio (26 ans), victime d'une rupture du tendon d'Achille, aujourd'hui à l'entrainement. Selon nos informations, la direction bordelaise serait venue aux renseignements concernant Jean Michaël Seri (29 ans), peu utilisé à Fulham. Un prêt avec option d'achat serait même déjà à l'étude.

Direction la Côte d'Azur pour la suite de ce Journal du Mercato avec un arrêt à Nice où les Aiglons pourraient perdre Kasper Dolberg (23 ans). Peu utilisé depuis le changement d'entraîneur, le Danois serait sur les tablettes du RB Leipzig qui pourrait proposer un prêt pour l'ancien joueur de l'Ajax, selon Sport Bild. L'OGC Nice qui chercherait également à rapatrier Maxime Le Marchand (31 ans). Sous contrat avec Fulham jusqu'en juin 2022, l'ancien Niçois n'est apparu que deux fois en Premier League, depuis le début de saison et pourrait se laisser tenter par un retour dans le sud de la France.

Un peu plus à l'Est, sur le Rocher, l'AS Monaco serait sur le point d'envoyer Strahinja Pavlovic (19 ans) en prêt de six mois du côté du Cercle de Bruges, club satellite des Rouge et Blanc.

Enfin, Yann Gboho (20 ans, Rennes) se rapprocherait de plus en plus de Nîmes. Selon nos informations, un accord existerait entre le joueur et le Nîmes Olympique. Reste à trouver un accord entre les deux clubs pour le prêt du milieu offensif français.

Les infos du jour à l'étranger

On poursuit ce Journal du Mercato à l'étranger où Martin Ødegaard (22 ans) aurait demandé à quitter le Real Madrid. Placardisé par Zidane cette saison, le Norvégien souhaiterait quitter le navire malgré la volonté du technicien français de le conserver. Affaire à suivre...

Du mouvement également en Angleterre où West Ham aurait jeté son dévolu sur Youssef En-Nesyri (23 ans, FC Séville). Des Hammers qui auraient même déjà formulé une offre de 23 M€, rejetée par Séville qui en réclamerait le double, à en croire Sky Sports.

Autre club londonien à la recherche d'un avant-centre : Crystal Palace. Les Eagles seraient sur le point de se faire prêter Jean-Philippe Mateta (23 ans). Un prêt jusqu'en juin 2022 assorti d'une option d'achat de 17 M€.

Enfin en Italie, la Fiorentina tenterait d'obtenir la signature d'Aleksandr Kokorin (29 ans). Barré par la concurrence au Spartak Moscou, l'attaquant russe pourrait filer du côté de Florence contre un chèque de 5 M€.

Le focus du jour

Direction l'Allemagne pour notre focus du jour sur le Bayern Munich. Le club bavarois va laisser filer David Alaba (28 ans), libre à la fin de saison. Un accord existerait déjà entre l'Autrichien et le Real Madrid, selon la presse espagnole. Une information démentie depuis par l'entourage du joueur. Le Bayern aurait cependant ciblé son remplaçant, en la personne d'Éder Militão (23 ans). Même si aucune offre n'a pour le moment été formulée, le club de Munich aurait contacté l'entourage du défenseur, qui est également suivi de près par la Juventus et le Borussia Dortmund.

Autre dossier qui risque d'animer le mercato bavarois, celui menant au milieu du Borussia Mönchengladbach, Florian Neuhaus (23 ans). Une opération qui pourrait s'avérer onéreuse puisque la clause libératoire de l'Allemand s'élève à 40 M€. Le Bayern qui garde également un œil sur un autre milieu de Gladbach : Dennis Zakaria (24 ans). Très performant depuis le début de saison, le milieu suisse pourrait rapidement faire l'objet de discussions entre les clubs.

Toujours dans le sens des arrivées, Omar Richards (22 ans, Reading) devrait rejoindre la Bavière cet été. Véritable révélation de Championship (D2 anglaise), le latéral anglais serait sur le point de signer un pré-contrat avec le Bayern, en vue d'une arrivée libre, au mois de juin prochain.

Du côté des prolongations de contrat, les dirigeants munichois souhaiteraient étendre le bail de Jamal Musiala (17 ans). Auteur d'une très belle première partie de saison, le jeune anglais est très courtisé, raison pour laquelle le Bayern pourrait lui proposer une belle revalorisation salariale afin de le convaincre de rester en Bavière, lui dont le contrat expire en juin 2022. En revanche, Corentin Tolisso (26 ans) ne devrait pas être prolongé. Le Champion du Monde 2018 pourrait même être vendu cet été afin d'éviter un départ libre à l'été 2022.

Autre joueur qui pourrait avoir des envies d'ailleurs : Joshua Zirkzee (19 ans). Peu utilisé cette saison, l'attaquant néerlandais disposerait de touches en Bundesliga, notamment du côté de l'Eintracht Francfort. Enfin, Marc Roca (24 ans) serait pisté par Valence. En manque de temps de jeu au Bayern, le milieu espagnol souhaiterait cependant rester et s'imposer en Allemagne.

Les principaux officiels du jour

Du côté des officialisations, Klaas-Jan Huntelaar (37 ans) est de retour à Schalke 04. Après 3 ans et demi à l'Ajax, l'attaquant néerlandais fait cette fois son retour à Schalke 04 pour les six prochains mois, club qu'il avait quitté en 2017 pour rejoindre les Lanciers.

En France, Hicham Mahou (21 ans) file à Lausanne. Après deux petites apparitions en Ligue 1 cette saison, l'ailier droit formé au Gym est prêté jusqu'à la fin de la saison à Lausanne Sport.

Enfin, Sokratis Papastathopoulos (32 ans) n'est plus joueur d'Arsenal. Le défenseur central grec a résilié son contrat avec les Gunners, comme il l'a confirmé sur ses réseaux sociaux.

