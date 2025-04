PL : Arsenal surclasse Ipswich, Chelsea renverse Fulham et Manchester United battu par Wolverhampton

Retour de la Premier League. Arsenal occupait la deuxième place du classement avec 63 points, à 13 unités du leader Liverpool mais avec une avance de 4 points sur Newcastle. Les hommes de Mikel Arteta affichaient un solide bilan : 17 victoires, 12 nuls et seulement 3 défaites, pour 57 buts marqués et 27 encaissés. S’ils avaient récemment dominé le Real Madrid à deux reprises en ligue des champions, les Gunners restaient sur deux résultats frustrants en championnat : un nul à Everton (1-1) et un autre face à Brentford (1-1) à domicile. Ipswich, de son côté, poursuivait une dynamique plus contrastée. Les joueurs de Kieran McKenna avaient arraché un nul sur la pelouse de Chelsea (2-2), après s’être inclinés contre Wolverhampton (1-2) et avoir battu Bournemouth (1-2). Un enchaînement irrégulier, mais qui témoignait de leur capacité à faire douter les grosses cylindrées du championnat.

Arsenal a ouvert le score dans le premier quart d’heure, dans la foulée d’une occasion adverse. Sur une contre-attaque menée à droite, Saka a combiné avec Ødegaard, dont la remise dans la surface a trouvé l’ailier anglais. Ce dernier a servi Trossard au point de penalty, qui a conclu en taclant (14e, 1-0). Merino a ensuite manqué le but du 2-0 à la 25e, avant que les Gunners ne doublent la mise quelques minutes plus tard. Après une passe de White, Saka a encore fait la différence côté droit. Son centre au sol a été dévié en talonnade par Merino, involontairement, vers Martinelli, qui a facilement terminé au second poteau (29e, 2-0). Dans la foulée, Ipswich s’est retrouvé à dix. Davis a été expulsé à la 33ᵉ minute pour une vilaine faute sur Saka, une décision logique au vu de la brutalité de son intervention. Leandro Trossard a ensuite marqué pour Arsenal à la 70e minute, en recevant le ballon dans la surface et en le plaçant à ras de terre au centre du but pour faire 3-0. Après un quatrième but de Nwaneri, Arsenal est reparti avec les trois points et a ainsi conforté sa place de dauphin.

Chelsea s’en sort sur le fil, Manchester United battu par Wolverhampton

De son côté, Fulham a rapidement pris l’avantage face à Chelsea grâce à une belle inspiration d’Iwobi. Après une récupération haute de Sessegnon dans les pieds de James côté gauche, ce dernier a rapidement servi Iwobi dans l’axe. L’attaquant nigérian a bien contrôlé avant d’entrer dans la surface et d’enchaîner avec une frappe croisée du gauche à ras de terre, venue se loger dans le petit filet droit (1-0, 20e). La suite de la première période a été marquée par un engagement physique, mais très peu d’occasions franches. Les Blues n’ont pas réussi à inquiéter Leno, manquant cruellement de justesse aux abords de la surface adverse. Mais Chelsea a réussi à rebondir. Tyrique George a reçu le ballon à l’extérieur de la surface et, sans hésiter, a frappé vers le coin gauche du but. Sa tentative a été inatteignable pour Bernd Leno, permettant à Chelsea d’égaliser à la 83e (1-1).

Mais le match a finalement basculé. Enzo Fernandez a délivré une passe parfaite à Pedro Neto, qui a expédié une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface. Le ballon a terminé sa course dans le toit du but, offrant à Chelsea un superbe but qui a permis aux Blues de renverser le match et de repartir avec les trois points (90e+3, 1-2). Chelsea reste 7e, et Fulham 9e. Après avoir renversé l’OL en Coupe d’Europe, Manchester United n’a pas réussi à prolonger sa dynamique positive en championnat, s’inclinant face à Wolverhampton. À la 78e minute, Pablo Sarabia a magistralement frappé un coup franc depuis l’extérieur de la surface. Son tir a été parfaitement exécuté, se logeant dans la lucarne droite, hors de portée de Onana. Les supporters ont salué cette magnifique réalisation, qui a permis à Wolverhampton de prendre l’avantage dans cette rencontre (0-1). Malgré quelques occasions, United n’a pas trouvé la faille et a laissé filer une précieuse victoire à domicile.

Les résultats du multiplex :

Arsenal 4-0 Ipswich : Trossard (14e, 1-0), Martinelli (29e, 2-0), Trossard (70e, 3-0), Nwaneri (88e)

Fulham 1-2 Chelsea : Iwobi (20e, 1-0), Tyrique George (83e, 1-1), Pedro Neto (90e+3, 1-2)

Manchester United 0-1 Wolverhampton : Pablo Sarabia (78e, 0-1)