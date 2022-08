La CAF dézingue Aurelio De Laurentiis

Les propos du président de Naples font réagir jusque dans les instances du football. Après Kalidou Koulibaly, c'est au tour de la Confédération Africaine de Football (CAF) de réagir dans un communiqué, suirte aux propos déplacés d'Aurelio De Laurentiis sur les joueurs africains jouant dans son équipe. L'association du football en Afrique se dit « consternée par les propos irresponsables et inacceptables tenus par le président du Napoli FC » et demande à l'instance du football européen de communiquer sur cette affaire : « la CAF exhorte donc l'UEFA à ouvrir une enquête disciplinaire » contre Aurélio De Laurentis via l'article 14 du règlement disciplinaire de l'UEFA qui porte sur le « Racisme et autres comportements discriminatoires » avec l'alinéa 1 qui a pour objet que « toute personne (...) qui porte atteinte à la dignité d'une personne ou d'un groupe de personnes pour quelque motif que ce soit, notamment sa couleur de peau, sa race, sa religion, son origine ethnique, son sexe ou son orientation sexuelle sera passible d'une suspension d'au moins dix matches ou pour une durée déterminée, ou de toute autre sanction appropriée. »

La CAF s'interroge sur ce que le président de Naples peut penser des autres fédérations dans le monde : « Devons-nous supposer que le président du Napoli va inclure des conditions restrictives similaires pour les joueurs d'Amérique du Sud, d'Asie et d'autres confédérations, leur interdisant de participer à leurs compétitions continentales qui sont importantes pour le développement et la croissance du football dans le monde ? »