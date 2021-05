Serie A : l'Inter Milan se rapproche du titre et condamne Crotone

Suite de la 34ème journée de Serie A ce samedi avec un duel des extrêmes entre la lanterne rouge, Crotone, et le leader, l'Inter Milan. Au stade Ezio-Scida, les Nerazzurri se sont imposés 2-0 grâce à une réalisation de Christian Eriksen, servi par Romelu Lukaku (69e) et à un but d'Achraf Hakimi dans le temps additionnel (90e +2). Les hommes d'Antonio Conte poursuivent ainsi leur incroyable série : ils viennent d'aligner un 18ème match sans défaite, leur dernier revers remontant au 6 janvier dernier sur la pelouse de la Sampdoria (1-2).

Avec ces trois nouveaux points, l'Inter (1er, 82 points) peut officiellement remporter le championnat d'Italie à l'issue de cette 34ème journée si l'Atalanta (2ème, 68 points) ne s'impose par à Sassuolo ce dimanche. De son côté, Crotone (20ème, 18 points), qui avait déjà un pied et quatre orteil en Serie B, est officiellement relégué à l'échelon inférieur et ne peut plus espérer se sauver cette saison.

Le classement de la Serie A