Retournement de situation pour Jérémie Boga

Depuis le début du mercato estival, Leicester n'avait pas dépensé le moindre denier pour pallier les quelques départs, notamment Wesley Fofana (plus de 80 M€) et Kasper Schmeichel (1 M€). Lors de ce dernier jour de la fenêtre des transferts, les Foxes ont officialisé la signature du défenseur central belge Wout Faes contre 17 millions d'euros hors bonus en provenance de Reims, et s'étaient penchés sur l'ailier de l'Atalanta Jérémie Boga. Comme nous vous le révélions mercredi soir, le club bergamasque avait refusé la première offre du LCFC.

Néanmoins, selon nos informations, l'international ivoirien (10 sélections, 1 but) ne quittera finalement pas Bergame. En effet, Leicester a proposé une deuxième offre - prêt payant de 4 M€ sans option d'achat - mais le principal concerné n'est plus intéressé par un départ chez l'actuelle lanterne rouge de Premier League après 4 journées, avant d'affronter Manchester United ce jeudi soir. L'attaquant de 25 ans disputera alors une nouvelle saison en Serie A, la cinquième de sa carrière, avec la Dea après avoir inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives en 34 rencontres de championnat sous les tuniques neroverde et nerazzurre.