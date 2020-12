PL : les Wolves battus sur le gong par Aston Villa

En ouverture de la 12e journée de Premier League, les Wolves de Nuno Espirito recevaient la formation d’Aston Villa. Une belle affiche entre deux formations qui montrent de belles choses cette saison en championnat. Mais si l’affiche paraissait belle sur le papier, sur le terrain il en était tout autre. Au terme d’une première période assez terne, marquée par des nombreuses fautes à répétition, aucune de ces deux formations ne parvenait à se procurer de réelles opportunités dangereuses. Seul Pedro Neto n’était pas loin d’ouvrir le score à la demi-heure de jeu mais sa frappe bloquée par inadvertance par un défenseur ne faisait finalement pas mouche. À son tour, Daniel Podence tentait de redonner un peu de couleurs à cette rencontre et obligeait Emiliano Martinez à s’employer magnifiquement.

Dendoncker forçait à son tour face au portier des Villans, qui ne rompait pas. Les opportunités se multipliaient pour les locaux seulement ces derniers ne parvenaient pas à trouver le chemin des filets. Les visiteurs répondaient du tac au tac mais les gardiens sortaient le grand jeu cet après-midi, et Rui Patrico le démontrait à son tour. Et alors que l’on pensait se diriger vers un match nul 0-0, Semedo trop agressif dans son geste défensif, concédait un penalty que ne manquait pas de transformer El-Ghazi (90+4, 0-1). Contre toute attente, les Villans l’emportaient sur le plus petit des scores et grimpaient provisoirement à la 8e place au classement.