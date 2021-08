Manchester City érige des statues pour deux légendes du club

La consécration pour deux joueurs qui ont marqué l'histoire de Manchester City. Le club cityzen a dévoilé ce samedi matin deux nouvelles statues érigées autour de l'Etihad Stadium du défenseur belge Vincent Kompany, qui a connu le maillot skyblue entre 2008 et 2019 et le milieu offensif espagnol David Silva (2010-2020). Ces deux réalisations de l'artiste écossais Andy Scott ne devraient pas être les seules aux alentours du stade selon le président Khaldoon Al Mubarak.

La suite après cette publicité

«Le travail est déjà en cours et nous sommes tous impatients d'honorer l'héritage de Sergio Aguero de la même manière l'année prochaine, donnant ainsi aux générations à venir l'occasion de se souvenir de l'ère du football urbain à laquelle les trois hommes ont tant contribué», a-t-il déclaré au média officiel du club.

We are thrilled to unveil permanent statues of Club legends @VincentKompany and @21LVA at the Etihad Stadium 💙



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/bLD3S4nZl9