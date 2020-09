Chelsea : les premiers mots d'Edouard Mendy

La suite après cette publicité

C'était dans l'air du temps, c'est officiel depuis plusieurs heures. Edouard Mendy quitte le Stade Rennais et rejoint Chelsea. Le gardien a livré ses premières impressions sur le site officiel des Blues.

«Je suis si excité de rejoindre Chelsea. C'est un rêve pour moi de faire partie de cette équipe et de travailler avec Frank Lampard et tout le staff. J'ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et je suis impatient de commencer. » A lui de jouer à présent !