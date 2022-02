PSG : Lionel Messi, les poteaux lui collent à la peau

Auteur de son deuxième but en Ligue 1 et de son premier but en 2022 dimanche soir face à Lille (5-1), Lionel Messi a également établi un drôle de record. En effet lors de cette rencontre, l'Argentin a touché pour la septième fois les montants cette saison, lorsque son coup franc s'est écrasé sur la barre transversale lilloise juste avant la pause.

Un manque de réussite incroyable pour l'attaquant de 34 ans qui est depuis dimanche, le seul joueur à avoir autant touché les poteaux cette saison dans les cinq grands championnats européens.

🤦‍♂️ Leo Messi was denied by the woodwork for the seventh time this season in PSG's win over Lille last night; no player has hit it more in Europe's top 5 leagues this season pic.twitter.com/genGhejKda