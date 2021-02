FC Barcelone : Josep Maria Bartomeu se défend face au scandale Lionel Messi

La suite après cette publicité

Dimanche, El Mundo a frappé fort. Le journal espagnol a tout simplement publié tous les détails du contrat en or massif de Lionel Messi (33 ans) au FC Barcelone. Un bail finissant en juin prochain qui a permis à La Pulga de toucher pas moins d’un demi milliard d’euros en quatre ans (555 237 619€ exactement). De quoi mettre la famille de l’Argentin à l’abri.

Mais face à ces révélations, l’opinion publique espagnole a très mal réagi. Tout comme le principal intéressé qui aurait décidé d’attaquer le média en justice. À Barcelone, cette fuite a été perçue comme une nouvelle tentative de déstabilisation et la chasse aux taupes a été rapidement lancée. Sans surprise, l’ancienne direction, incarnée par Josep Maria Bartomeu, a été pointée du doigt. Des insinuations qui n’ont pas plu. Bartomeu a réagi par un courrier dont le contenu a été publié par Mundo Deportivo.

Bartomeu pense que le Barça va s'en sortir

« J'entends certains médias laisser entendre que quelqu'un du conseil d’administration sortant ou moi-même avons divulgué ce contrat. C’est totalement faux. C'est un problème très grave, il est totalement illégal de laisser filtrer les contrats professionnels et cela aboutira au tribunal, car ni le Barça ni Messi ne peuvent accepter que ce crime n'aboutisse à rien. Je ne sais pas de qui il s'agit. En fait, dans le club, seules quatre ou cinq personnes ont accès aux contrats, tout comme les avocats du cabinet Cuatracases, qui ont participé à la négociation, et la LFP (la Ligue espagnole, ndlr) a également une copie de tous les contrats des joueurs. Accuser Leo des problèmes financiers (du Barça, ndlr) est pervers et malveillant. Le joueur mérite les sommes qu'il facture car il le génère en excès, tant pour sa contribution sportive que pour sa contribution commerciale et, sans la crise due à la pandémie, le Barça peut parfaitement payer ces chiffres et celui de tous les autres joueurs. En fait, lorsque cette prolongation a été signée en novembre 2017, personne ne pouvait imaginer la pandémie de 2020 ».

Une fois cette mise au point faite, Bartomeu, qui a été fortement critiqué pour avoir laissé le Barça dans une situation financière désastreuse, en a même profité pour annoncer que le club catalan se sortira sans souci de cette crise du coronavirus. « C’est pourquoi, l'été dernier, la priorité est restée le projet sportif et nous n'avons pas accepté les offres de transfert de joueurs comme Ansu, Pedri ou Trincão en échange de grosses sommes. Le club dispose d'autres atouts non sportifs qui aideront à surmonter la crise économique due à la pandémie. » Pas sûr toutefois que tout Barcelone partage l’avis du très décrié Bartomeu.