MU : Ole Gunnar Solskjaer encense Paul Pogba

Titulaire hier avec Manchester United lors du succès face à Aston Villa (2-1), Paul Pogba (27 ans) a réalisé une prestation convaincante qu'a soulignée son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Interrogé ce matin par Sky Sports, le technicien norvégien a mis de côté le désir de l'international français d'aller voir ailleurs, et estime que lorsqu'il est en forme, personne ne peut résister au milieu de terrain.

«Quand Paul devient plus affûté et plus fort, vous obtenez des performances comme celle de ce soir. Il a peut-être mis 25 minutes pour commencer, mais une fois qu’il a démarré, il a fait une différence. Nous sommes satisfaits de sa contribution. Il est important que Paul touche la balle, que ce soit bas sur le terrain ou plus haut entre les lignes. Ce soir (hier, ndlr), j’ai été ravi de sa performance.» Grâce à la prestation de Pogba, les Red Devils occupent pour le moment la deuxième place de Premier League, à égalité de points avec le leader Liverpool.