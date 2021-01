Atlético : la FIFA confirme la suspension de Kieran Trippier

Le 23 décembre dernier, la Commission de discipline de la FIFA infligeait une suspension de dix semaines au latéral anglais Kieran Trippier (30 ans). La raison ? L’ancien joueur de Tottenham était accusé d’avoir enfreint les règles anglaises concernant les paris sportifs. Ce dernier aurait en effet confié à des proches en 2019 des informations confidentielles sur son avenir (son transfert à l’Atlético).

Ces derniers en avaient alors profité pour réaliser des paris sur l’avenir du joueur. Des paris qui étaient forcément gagnants. Face à cette sanction, Trippier et l’Atlético avaient fait appel. Mais aujourd’hui, AS et Mundo Deportivo indiquent que la FIFA a rejeté cet appel. Résultat : Trippier ne pourra pas jouer avec les Colchoneros pendant dix semaines, soit jusqu’à la fin du mois de février (il a déjà purgé quelques jours de suspension début janvier).