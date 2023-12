Le onze dingue des stars libres en 2024

On commence tout de suite avec un gardien que l’on connait bien en France car il a brillé quelques saisons en Ligue 1 et en Ligue des Champions avec le PSG, c’est Keylor Navas. Pour le moment, le Costaricien ne sait pas où il jouera la saison prochaine. Relégué dans la hiérarchie des gardiens parisiens depuis l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, l’ancien portier du Real Madrid n’est pas apparu dans le groupe ces dernières semaines en raison de douleurs aux lombaires. Mais à 37 ans, il est à la croisée des chemins. Son prêt à Nottingham Forest la saison passée avait montré qu’il avait encore largement les capacités pour être numéro 1. Mais à six mois de la fin de son contrat avec Paris, le mercato hivernal aurait pu être une excellente opportunité pour lui de trouver un nouveau point de chute et au club de se libérer d’un gros contrat. Sauf que le triple vainqueur de la Ligue des Champions veut aller au bout de son contrat dans la capitale française. Pour la suite, son nom est évoqué en MLS ou en Saudi Pro League, à moins qu’en club de Ligue 1 ne saisisse l’aubaine.

La suite après cette publicité

C’est certainement l’un des gros coups à réaliser l’été prochain. A 26 ans, Aaron Wan-Bissaka sera libre de tout contrat après 5 ans sous les couleurs de Manchester United. L’ancien international anglais espoirs connait une histoire contrariée avec les Red Devils. Entre blessures à répétition, performances irrégulières et concurrence compliquée à gérer, le défenseur ne s’est jamais imposé sur la continuité à Old Trafford. Mario Hermoso est à la croisée des chemins. L’international espagnol arrive à la fin de son contrat à l’Atlético de Madrid. Toujours un cadre chez les Colchoneros, son avenir est loin d’être réglé. Le défenseur a d’ailleurs confié récemment qu’il réfléchissait sérieusement aux options qui se présenteraient à lui , laissant ainsi planer le doute. A ses côtés, Joel Matip ne ferait pas tâche. Mais il faudra d’abord qu’il se remette de sa blessure au genou qui l’éloigne des terrains actuellement. Surtout que cette saison, il avait retrouvé un temps de jeu et une place de titulaire dans le onze de Jürgen Klopp. Au poste de latéral gauche, il y a un petit jeune de 23 ans qui pousse. Il s’agit de Juan Miranda du Betis qui est devenu une véritable référence à son poste en Liga. Il sera libre à l’issue de la saison.

À lire

Mercato : soulagement pour la mère de Kylian Mbappé

Un milieu d’anthologie, une attaque made in Ligue 1

Au milieu de terrain, il n’y a que des esthètes ! On commence par Luka Modric. Le Ballon d’Or 2018 reste à un niveau plus que convenable lors de ses apparitions avec le Real Madrid mais pour le Croate de 38 ans, il ne joue pas assez. Libre à la fin de la saison, il ne devrait pas poursuivre sa superbe aventure, remplie de trophées, à Madrid. A ses côtés, il a aussi écrit les plus belles pages de l’histoire récente du Real Madrid, c’est évidemment, Toni Kroos. L’Allemand continue d’être un joueur majeur du club merengue sous Carlo Ancelotti. Mais après 10 ans de bons et loyaux services dans la capitale espagnole, il pourrait raccrocher les crampons à seulement 33 ans. Un peu de jeunesse tout de même dans ce milieu de terrain. On retrouve un Français qui risque encore d’animer la rubrique mercato l’été prochain, c’est Adrien Rabiot. L’année dernière, il avait seulement prolongé son contrat d’une saison supplémentaire avec la Juventus, il se retrouve donc dans la même situation en 2024.

La suite après cette publicité

On passe aux attaquants et là aussi, il y a du lourd ! Le premier nom couché dans ce onze, c’est Angel Di Maria. Vu ses prestations depuis son retour à Benfica, l’Argentin est loin d’être terminé. C’est l’un des fers de lance du club portugais, il apporte son expérience, sa grinta mais n’a signé qu’un contrat d’un an avec les Aigles. Au poste de numéro 9, on retrouve un Français qui a brillé partout où il est passé. On parle évidemment d’Olivier Giroud, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Depuis deux saisons, il brille sous les couleurs de l’AC Milan mais son contrat prend fin en juin. Evidemment, on termine par ce qui risque d’être le plus gros feuilleton du prochain mercato estival, l’avenir de Kylian Mbappé. Le Français a déjà fait savoir au PSG qu’il n’activerait son option d’une année supplémentaire et se retrouve dans la même situation qu’en 2022 où il avait prolongé à la fin de la saison Paris. Pour l’instant, le Français reste muet sur ses intentions mais ne manque pas de prétendants.