Europa League Conference : la saison maudite de Leicester

Seulement douzième de Premier League et après avoir terminé troisième de son groupe de Ligue Europa, Leicester vit une saison compliquée. Les Foxes vont se battre pour finir dans la première partie de tableau mais l'espoir de décrocher une qualification européenne la saison prochaine est très mince. Le club des Midlands qui est aussi éliminé des deux coupes nationales peut compter uniquement sur la Ligue Europa Conference pour sauver la saison. Même si les propos de Brendan Rodgers laissent planer le doute sur l'investissement du club anglais dans cette compétition. «Je dois être honnête. Je ne sais même pas quelle est la prochaine compétition. J'étais concentré sur la Ligue Europa et sur le fait de gagner ce groupe. Ou alors au moins de terminer deuxième, donc avec tout le respect que je dois à cette compétition, je ne sais même pas ce que c'est. Je suis sûr que je le saurai bien assez tôt» évoquait le coach nord-irlandais il y a trois mois. Après avoir sorti le club danois de Randers (4-1 puis 3-1) en barrages, Leicester va affronter le Stade Rennais. L'occasion peut-être de sauver une saison très compliquée.

Un festival de blessures et d'absences

Le point de départ est sans doute un anodin match amical gagné 3-2 contre Villarreal le 4 août dernier. Lors de cette rencontre, le buteur Fer Niño va commettre une grosse faute sur Wesley Fofana. Victime d'une fracture au péroné, le défenseur central français n'a toujours pas pu jouer cette saison et si son retour semblait imminent, il a été testé positif au Covid-19 comme l'a expliqué son coach ce mercredi en conférence de presse. Perdre un cadre important aussi rapidement a lancé la malchance du club anglais qui a souvent dû naviguer avec une défense expérimentale. Cette saison, le vétéran Jonny Evans a aussi connu son lot de pépins avec seulement 15 apparitions tout comme le Danois Jannik Vestergaard qui devait compenser la blessure de Wesley Fofana (19 apparitions).

Dès lors, les deux défenseurs centraux les plus utilisés ont été un Daniel Amartey assez limité et le Turc Çağlar Söyüncü qui a livré un début de saison chaotique. Au poste de piston/latéral, Ricardo Pereira a aussi eu son lot de blessure cette saison (seulement 16 apparitions) et James Justin revient seulement d'une longue blessure. Depuis le début de l'année 2022, le Belge Timothy Castagne est aussi sur le flanc. Le jeune Luke Thomas est une des rares garanties tandis que Ryan Bertrand a vite affiché des lacunes. Si on ajoute la longue blessure de Nampalys Mendy en début de saison et la plus récente de Jamie Vardy, ainsi que les départs de ce même Nampalys Mendy, Kelechi Iheanacho et Wilfred Ndidi à la Coupe d'Afrique des Nations, on note que Leicester n'a pas eu énormément de réussite depuis le début de la saison.

Des Foxes revanchards

Recrue star du mercato des Foxes, Patson Daka a du mal à confirmer sur la durée. Si ses statistiques globales restent correctes (10 buts et 4 offrandes en 25 matches), l'attaquant zambien qui a coûté 30 millions d'euros a du mal à se montrer consistant malgré deux matches références cette saison contre Manchester United (4-2) et le Spartak Moscou (4-3). Ademola Lookman et Boubakary Soumaré apportent plus de garanties sur la continuité mais ils ont peu baissé le pied depuis quelques semaines. Également touché par la pandémie de Covid-19 début janvier, cette équipe de Leicester a dû trouver des ressources. Si on pense à un très bon Youri Tielemans qui est sans doute l'arbre qui cache la forêt, James Maddison carbure à un bon rythme cette saison (12 buts et 7 offrandes en 36 matches) tout comme le jeune Kiernan Dewsbury-Hall (23 ans) qui a enfin fait son trou dans le groupe de Brendan Rodgers.

Ce dernier n'a pas été épargné par les critiques cette saison et Frank Lampard qui a depuis pris les rênes d'Everton avait été cité comme un possible remplaçant. Le travail qu'a fait Brendan Rodgers n'est pas remis en question puisqu'il reste sur deux cinquièmes places en Premier League mais les résultats moyens acquis cette saison ont laissé entrevoir une certaine cassure. Un peu mieux sur les dernières semaines quatre victoires et une défaite sur les cinq derniers matches, Leicester semble doucement retrouver des bonnes sensations tandis que l'infirmerie se vide doucement. Ambitieux, Brendan Rodgers reste confiant pour la fin de saison : «nous voulons terminer le plus haut possible en Premier League et aller le plus loin possible dans cette compétition. Le match du week-end (victoire 1-0 contre Leeds) était un excellent exemple de la cohésion de l'équipe, nous n'avons pas joué notre meilleur football. Nous commençons à voir cette ténacité dans l'équipe et cette solidarité. Ce fut une saison difficile pour tout le monde. C'est pour eux (les supporters) que l'on joue. Si vous allez bien dans la compétition, vous allez devoir battre de bonnes équipes.» Si la bête est blessée, Rennes va devoir se méfier de ces Foxes qui n'ont pas eu beaucoup de chance cette saison.