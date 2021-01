Chelsea - Wolverhampton : les compositions sont là

Pour le compte de la 20e journée de Premier League, Chelsea affronte une équipe de Wolverhampton assez décevante cette saison pour la première du nouveau coach Thomas Tuchel. A domicile, les Blues vont se présenter dans un 4-2-3-1 avec Édouard Mendy comme dernier rempart. Le Sénégalais devant Cesar Azpilicueta, Antonio Rüdiger, Thiago Silva et Ben Chilwell. Jorginho est aligné en sentinelle auprès de Mateo Kovaci tandis que Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi et Hakim Ziyech accompagnent Olivier Giroud en attaque.

De son côté, Wolverhampton opte pour un 3-4-3 où Rui Patricio officie dans les cages. Il peut compter sur Nelson Semedo, Conor Coady, Willy Boly, Maximilian Kilman et Rayan Aït Nouri en défense. Ruben Neves et Leander Dendoncker composent l'entrejeu. Enfin le trio offensif voit Adama Traoré et Pedro Neto prendre les couloirs, de son côté Daniel Podence est seul en pointe de l'attaque.

Les compositions :

Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Rüdiger, Silva, Chilwell - Kovacic, Jorginho - Ziyech, Havertz, Hudson-Odoi - Giroud

Wolverhampton : Patricio - Boly, Coady, Kilman - Semedo, Neves, Dendoncker, Aït Nouri - Traoré, Podence, Neto