JT Foot Mercato : le Real Madrid se fait dépouiller dans tous les sens

La suite après cette publicité

Le Real Madrid pourrait bien se faire piller d'ici à la fin du mercato

Manchester United serait très intéressé par Casemiro et souhaiterait le faire venir. Étant donné que Frenkie de Jong ne veut toujours pas aller en Angleterre, les Red Devils ont rebattu leurs cartes sur le milieu Brésilien. Avec l'arrivée d'Aurélien Tchouameni cet été, la concurrence fait rage dans l'entre jeu madrilène et UOL Esporte affirmait mai dernier que le Real envisageait de vendre l'auriverde. Marca en a rajouté une couche car, selon le média espagnol, Casemiro penserait lui aussi à quitter le navire. Eden Hazard plaît beaucoup à Galatasaray qui multiplie les pistes cet été pour essayer de revenir au sommet du football turc et européen. Toujours en attaque, Marco Asensio pourrait partir. Sous contrat jusque l'été prochain, sa prolongation est loin d'être une priorité. Mariano Diaz est lui clairement poussé vers la sortie et le buteur serait prêt à s'en aller. Il serait ciblé par le Celta de Vigo ! Le jeune Reinier Jesus était attendu à Benfica en prêt mais aux dernières nouvelles, la Maison Blanche n'a pas voulu ajouter une option d'achat à l'opération, ce qui aurait poussé le club portugais à lâcher l'affaire. Le jeune brésilien de 20 ans est donc toujours disponible pour un éventuel prêt.

Un nouveau coup dur pour le Barça

Après un bras de fer qui semble être perdu face à Frenkie de Jong, c'est le dossier de son potentiel remplaçant qui tombe à l'eau. D'après The Athletic, Bernardo Silva s'est résigné à ne pas être transféré à Barcelone, il s'est fait une raison et sait qu'il va devoir rester à City pour au moins une saison de plus. Manchester City réclame pas moins de 100 M€ pour laisser partir un joueur important de son effectif, à qui il reste encore trois ans de contrat. Cette somme est impossible à atteindre ou presque pour le Barça incapable de lever encore un nouveau levier économique.

Les officiels du jour

À Paris ça bouge avec Thilo Kehrer qui s'en va ! Les Hammers l'ont acheté environ 20M€, et il est désormais lié au club anglais jusqu'en 2026. Il portera le numéro 24.

Welcome to West Ham United, Thilo! 🙌 pic.twitter.com/RUWVkDTfxz — West Ham United (@WestHam) August 17, 2022

Pervis Estupiñán s'est engagé à Brighton et va donc découvrir la Premier League. Il a signé là-bas un contrat de 5 ans. Du côté de Marseille, Issa Kaboré arrive en prêt en provenance de Manchester City ! Les Olympiens disposent d'une option d'achat dont le montant n'a pas été filtré pour l'instant. Alan Virginius est maintenant un joueur du LOSC. Le jeune attaquant de 19 ans quitte donc Sochaux pour Lille, où il a signé jusqu'en 2027.