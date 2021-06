Mercato : Chelsea lance une lessive estivale XXL !

Chelsea en rêvait, Thomas Tuchel et ses hommes l'ont fait ! Samedi soir à Porto, les Blues ont remporté la Ligue des Champions face à Manchester City (1-0). La deuxième de l'histoire pour les pensionnaires de Stamford Bridge. Sur leur nuage, ces derniers n'en oublient pas le mercato qui se profile. Une période durant laquelle les Londoniens vont apporter des retouches à leur effectif, c'est une certitude. Quatre renforts sont attendus dans la capitale anglaise cet été annonce le Daily Mail ce mercredi. Le média britannique explique que Chelsea veut un défenseur central, un latéral, un milieu et un attaquant.

La suite après cette publicité

Les Blues veulent récupérer des liquidités

Pour financer ces diverses opérations mais également pour faire de la place dans son effectif, l'écurie londonienne veut réaliser un dégraissage d'envergure. Onze joueurs pourraient s'en aller cet été précise le Daily Mail. Mais entre les joueurs en fin de contrat, ceux qui ont été prêtés et ceux qui n'entrent pas dans les plans du club, il pourrait bien y avoir beaucoup plus de départs. Prêté avec succès à l'AC Milan depuis janvier, Fikayo Tomori devrait rester chez les Rossoneri. Le Daily Mail parle d'un transfert d'environ 28 millions d'euros et d'un contrat de 5 ans. Les ultimes détails sont en train d'être finalisés.

Chelsea compte aussi sur une vente de Tammy Abraham pour financer l'arrivée d'un gros poisson en attaque. Ainsi, le club anglais espère le vendre pour environ 46 millions d'euros. Un prix qui, en période de crise financière, rebute ses prétendants actuels, à savoir Aston Villa, West Ham et Wolverhampton. En fin de contrat dans un an, Emerson a lui une belle cote en Italie. La Juventus, Naples et l'Inter Milan s'y intéressent. Concernant les Nerazzurri, cela pourrait servir les intérêts de Chelsea, qui aimerait rapatrier Romelu Lukaku.

Des affaires à saisir

L'écurie anglaise écoutera aussi les offres pour Christian Pulisic, qui prétend à plus de temps de jeu, mais ne se précipitera pas pour le vendre. Elle se questionne aussi sur l'avenir de Kurt Zouma et Hakim Ziyech, sans oublier Kepa. Idem pour Billy Gilmour, qui intéresse Newcastle. En prêt cette saison, Conor Gallagher (WBA), Ross Barkley (Aston Villa), Ruben Loftus-Cheek (Fulham) et Davide Zappacosta (Genoa) ne seront pas retenus. Même constat pour Tiémoué Bakayoko, cédé à Naples cette année. Le milieu, libre dans un an, veut trouver un projet stable après plusieurs prêts.

Un bilan qui est le même pour Michy Batshuayi, Danny Drinkwater, Baba Rahman ou encore Kenedy d'après le Daily Mail. Enfin, plusieurs éléments, eux, sont en fin de contrat et ne poursuivront pas l'aventure chez les Blues. C'est le cas d'Olivier Giroud, qui va s'en aller après avoir rendu de fiers services. Selon nos informations, l'AC Milan est sur la bonne voie mais n'a pas encore bouclé ce dossier. Comme lui, Marco van Ginkel, Willy Caballero, Jamal Blackman et Danilo Pantic ont été placés sur la liste des joueurs qui ne seront pas renouvelés par Chelsea. Un club qui devrait de nouveau faire la pluie et le beau temps sur le mercato.