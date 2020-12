L'aveu d'impuissance du LOSC

La suite après cette publicité

Toutes les séries ont une fin. Lille restait sur une série de 29 matches consécutifs toutes compétitions confondues avec au moins un but marqué au compteur. Ce dimanche soir, contre le Paris SG (0-0, 16e journée de Ligue 1), les Dogues sont restés muets. Pour autant, l'heure était plutôt à la satisfaction en fin de rencontre dans les rangs du LOSC.

«Je pense que le PSG était la meilleure équipe ce soir (dimanche). Ils ont été bons avec le ballon, ils nous ont mis beaucoup de pression. Pour eux, c'est un mauvais résultat. Pour nous, ce n'est pas un mauvais résultat, même si ce n'est pas le meilleur. Nous sommes un peu déçus parce qu'on sait qu'on aurait pu mieux jouer, les mettre un peu plus sous pression. Mais il faut être honnête, le Paris SG a été meilleur, il faut le reconnaître et c'est un bon point», a résumé Sven Botman en conférence de presse avouant que le PSG était l'adversaire le plus dur affronté cette saison jusqu'ici.

Même son de cloche pour Christophe Galtier. «C'est un bon résultat, face à une équipe qui nous a dominés, étouffés, grâce à un gros pressing. (...) Quelquefois, il faut savoir ne pas perdre et on y est arrivé. (...) On a beaucoup souffert. (...) C'est aussi lié à la qualité de l'adversaire, qui est difficile, très difficile à jouer», a-t-il d'abord lancé, avouant peut-être une erreur dans le choix de l'association Yusuf Yazici-Burak Yilmaz.

Galtier s'est peut-être trompé

«J'en attendais beaucoup plus. (...) Ça n'a pas fonctionné. (...) Ils ont trop décroché et pas assez fixé la défense parisienne. Ça a été mon choix et ça n'a pas très bien fonctionné. (...) Quand vous ne donnez pas de profondeur contre Paris, vous êtes étouffés et on a été étouffé une bonne partie du match», a-t-il analysé, préférant mettre l'accent sur la prestation défensive des siens. «Contre Paris, si vous ne défendez pas bien, vous perdez, même si Paris avait beaucoup d'absents de qualité ce soir», a-t-il conclu.

Face à un Paris diminué, Lille, toujours leader de Ligue 1, n'a pas su briller et a eu un mal fou à exister offensivement, une de ses forces habituelles, devant se résoudre à surtout défendre, réussissant tout de même leur neuvième clean-sheet de la saison en championnat. Et vu l'aveu d'impuissance au coup de sifflet final, ce n'est déjà pas si mal.