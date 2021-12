OL - Metz : le coup de gueule monumental de Frédéric Antonetti sur l'arbitrage

Pour finir son année 2021, le FC Metz avait rendez-vous avec l'Olympique Lyonnais mercredi soir au Groupama Stadium, à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1. Après l'ouverture du score de Lukeba côté lyonnais (56e), Traoré lui a répondu deux minutes plus tard (58e), offrant ainsi le point du match nul aux Grenats (score final 1-1). Résultat, le FCM va passer les fêtes de fin d'année dans la zone rouge, à la dix-huitième place, tandis que les Gones occupent eux le treizième rang.

Après la rencontre, les réactions étaient donc très attendues, surtout en conférence de presse. Et le coach messin Frédéric Antonetti est rapidement entré dans une colère froide. Ce dernier n'a tout simplement pas compris le but refusé à Nguette en début de partie, alors que Da Silva semblait couvrir son joueur. «Je n'avais pas vu l'image, et là je l'ai revue. C'est catastrophique. L'arbitre m'a dit qu'il avait confiance en les outils. Mais les outils sont utilisés par des hommes, et moi je n'ai pas confiance dans les hommes», a-t-il d'abord envoyé.

«Lyon, c'est l'endroit où je me suis fait le plus volé dans ma carrière»

Mais comme souvent, le technicien âgé de 60 ans ne s'est pas arrêté là : «ça fait 30 ans que je suis dans le football, et ça fait 30 ans que je joue à un jeu truqué, voire faussé. C'est mon sentiment, vous ne me ferez pas changer d'avis. Quand on vient à Lyon, il faut savoir qu'il y a une pression terrible sur tout le monde. C'est l'endroit où je me suis fait le plus volé dans ma carrière. J'ai les boules, car ça fait plusieurs faits de jeu cette saison. Je ne vous en parle pas si ça avait été de l'autre côté... On en aurait parlé une semaine. Ce n'est pas juste.»

Des propos qui devraient faire réagir du côté de l'Olympique Lyonnais, alors que Frédéric Antonetti a terminé son intervention en évoquant le résultat. «On aurait pu perdre, mais peut-être gagner aussi. Le match nul est équitable. On sait que cette équipe de Lyon nous est supérieure, on est lucides. Mais il y a un but refusé qui était valable», a conclu l'ancien entraîneur du LOSC.