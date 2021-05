Mercato OM : plusieurs dossiers en bonne voie !

Attendu à Marseille, Frank McCourt ne manquera pas d’être assailli de questions sur la teneur du prochain mercato estival de l’Olympique de Marseille s’il débarque avant cet été. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que le club phocéen s’active dans tous les sens pour façonner l’effectif de l’édition 2021/2022. Outre les départs (Thauvin, Germain, Pelé, Sakai entre autres), le volet des arrivées fait en effet beaucoup parler.

À commencer par le dossier Gerson. Récemment nous vous révélions que le transfert du milieu de terrain de Flamengo était chiffré à 24 M€ (+20% pour le Mengão sur un futur transfert). De son côté, le joueur touchera un salaire de 230 000 bruts par mois jusqu’en juin 2026. Des montants qui ont fait réagir au centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus selon La Provence. En clair, on s’attendait davantage à un deal à hauteur de 15 M€. Malgré tout, il y a bon espoir de voir le Brésilien arriver.

Un optimisme également présent dans le dossier Mattéo Guendouzi. Pour rappel, l’ancien Lorientais est lié à Arsenal jusqu’en 2022 et revient d’un prêt au Hertha Berlin. Actuellement blessé, l’international Espoirs (20 sélections, 1 but) devrait faire l’objet d’une offre de prêt de la part des Phocéens. En ce qui concerne le poste de gardien, La Provence confirme que le Nantais Alban Lafont a été ciblé.

Cependant, la levée de l’option d’achat par les Canaris a refroidi les Marseillais qui pourraient toutefois revenir à la charge en cas de relégation du club de Loire-Atlantique. À noter toutefois que le journal ajoute que l’OM dispose également de pistes à l’étranger, sans donner de noms. Enfin, le quotidien indique que Toulouse aurait revu ses prétentions à la baisse pour le meilleur joueur de Ligue 2 de la saison, Amine Adli (21 ans).

Comme nous vous l’évoquions, l’OM, l’AC Milan et le Bayer Leverkusen sont chauds à l’idée de recruter le milieu de terrain (33 matches, 8 buts, 7 passes décisives). Un accord verbal avec le joueur a d’ailleurs été trouvé côté marseillais. Mais alors que le TFC semblait réclamer au moins 15 M€ pour un élément dont le contrat s’achève dans un an, La Provence affirme que les Pitchounes le laisseraient partir en échange d’un chèque compris entre 5 et 10 M€.