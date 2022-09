Ligue Europa : les énormes regrets du Stade Rennais

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais pensait avoir fait le plus dur. Pour son deuxième match de Ligue Europa de la saison, le club entraîné par Bruno Genesio menait deux buts à zéro face à un Fenerbahçe plus expérimenté en Europe. Malheureusement pour les Bretons, la fin de match a tourné en faveur des Turcs qui ont su mettre la pression qu'il fallait pour faire expulser Hamari Traoré et obtenir un penalty dans le temps additionnel. Frustrant pour le SRFC, même si son coach estime que ses joueurs ont réalisé leur meilleur match de ce début de saison

«Le sentiment que j'ai, c'est qu'on a fait un gros match de coupe d'Europe. C'est peut-être le match le plus consistant depuis le début de saison. Il faudra s'appuyer dessus si on veut atteindre nos objectifs. (...) On doit grandir, même si on a beaucoup d'expérience. On a fini avec une équipe très jeune. En face, Valencia est entré en jeu et il avait plus d'expérience que toute l'équipe. Il a changé le cours du match», a-t-il indiqué, avant d'évoquer les nombreuses occasions de 3-0 non converties.

Un manque d'efficacité, mais un match référence

«C'est le vrai tournant du match. On sait qu'en coupe d'Europe, le troisième but est primordial. On a eu les occasions pour le mettre. On a manqué de réussite. On a encaissé le but du 2-1 qui les a relancé. Ils ont su nous amener là où il ne fallait pas qu'on aille. C'est comme ça, on va apprendre». Enfin, capitaine exclu après un mauvaise geste d'humeur, Hamari Traoré a tenu à féliciter ses coéquipiers.

«Je pense qu'on a montré qu'on a le niveau pour jouer l'Europe. Je suis fier de ce que l'équipe a montré. A nous de gommer les erreurs. C'était un vrai match de coupe d'Europe. On a été bon avec et sans ballon. On avait le troisième pour tuer le match. (...) C'est toute l'équipe qui était abattue. Il n'y a pas que Bourigeaud qui a fait une erreur j'en ai fait une auss. Le foot, c'est un sport collectif. Il faut prendre les points qu'on mérite. On est avec Bourigeaud. L'équipe va relever la tête». Dès dimanche face à l'OM ?