Le Real Madrid veut jouer un sale coup au Bayern Munich pour Sadio Mané !

Et si Sadio Mané quittait Liverpool à l'issue du choc prévu, ce samedi à 21 heures, entre le Real Madrid et Liverpool ? La question a de quoi se poser. En fin de contrat en juin 2023, le Sénégalais, récent vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, n'a toujours pas prolongé avec les Reds et semble se questionner quant à son avenir. Après six saisons au sein du club de la Mersey et huit en Premier League (il a joué deux ans à Southampton, ndlr), l'ancien joueur de Metz pourrait bien voguer vers de nouveaux horizons. Ciblé par le Bayern Munich, le gamin de Sedhiou reste également une option pour les Merengues...

«La réponse que je peux donner maintenant est que je me sens vraiment bien et que je suis totalement concentré sur le match de samedi. C'est la réponse que je dois donner avant la finale. Mais revenez me voir après le match et je vous donnerai la meilleure réponse. Maintenant, nous voulons d'abord gagner». Voici ce que déclarait récemment Sadio Mané dans des propos relayées par le Daily Mail. Un discours confirmant un peu plus un probable départ du numéro 10 des Reds. De quoi également satisfaire la formation munichoise, désireuse de mettre la main sur le prodige sénégalais en échange de 30 millions d'euros et d'un contrat de trois saisons.

La finale de Ligue des Champions peut tout changer !

Priorité absolue du Bayern Munich, qui a échangé par téléphone avec le joueur et en face à face avec son agent à Majorque, Sadio Mané pourrait cependant rebondir du côté de Madrid. Sonnés après l'échec retentissant du dossier Mbappé, les dirigeants madrilènes ne seraient pas contre l'idée de s'offrir les services de l'ailier de 30 ans, auteur de 23 buts et 5 passes décisives en 50 matches toutes compétitions confondues cette saison. Comme le rapporte AS dans son édition du jour, la finale de Ligue des Champions, disputée ce samedi à 21 heures, pourrait même tout changer pour l'avenir du Sénégalais.

«S’ils jouent un gros match en finale, Madrid pourrait encore être une option», a ainsi déclaré une source proche du dossier au quotidien espagnol. Habitué au couloir gauche lors de ses dernières saisons à Liverpool, Mané a cependant été replacé dans une position axiale depuis l'arrivée de Luis Díaz lors du dernier mercato hivernal. Deux positions qui restent tout de même bien bouchées au Real Madrid avec l'étincelant Karim Benzema dans un rôle de numéro 9 et l'indiscutable Vinicius Jr sur l'aile gauche. Une chose est sûre, si Liverpool se décide à lâcher sa star, le Bayern Munich devra bel et bien se méfier du Real Madrid, prêt à surgir pour rafler la mise. En attendant, Sadio Mané, lui, tentera d'offrir aux Reds un septième sacre en C1...

