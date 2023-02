OM : les premiers pas mitigés de Vitinha

La suite après cette publicité

On ne l’attendait pas forcément ce soir, mais Vitinha a connu sa première titularisation lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Il démarrait ainsi, dans un Orange Vélodrome plein à craquer en compagnie de Cengiz Ünder et de Dimitri Payet. Il allait avoir l’occasion de joindre les mots à la parole, lui qui a entamé une belle opération séduction en conférence de presse jeudi dernier.

Mais ce n’était pas encore le Vitinha de Braga, enfin ceux qui l’ont vu ou même ceux qui ont pu voir ses highlights sur internet. Crédité d’un 3 par notre rédaction, il n’a qu’une seule véritable occasion et sa reprise, du gauche, part assez largement au-dessus des buts. Sinon, qu’a-t-on pu observer ? Un joueur plutôt généreux, qui n’a pas ménagé ses courses.

À lire

OM : Vitinha entame son opération séduction

Tudor est satisfait

Certaines étaient vers l’avant, d’autres plutôt pour presser. Il va lui falloir trouver le rythme d’un OM qui est plutôt très engagé et surtout des repères avec ses coéquipiers. Il ne jouera probablement pas très souvent avec Dimitri Payet, qui a vécu une première période assez compliquée dans son ensemble. Pour sa grande première, Vitinha aura connu la défaite (1-3).

La suite après cette publicité

«Je pense que c’était juste qu’il commence. Il a fait un bon match, il a une marge de progression. Sanchez ne peut pas jouer tous les matches. Il faut qu’il s’adapte, il vient du Portugal, mais il y a du bon», a commenté son entraîneur lors de la conférence de presse d’après-match. À voir maintenant s’il confirmera ces dires lors des minutes qu’il aura, ou pas, contre le Paris SG, ce mercredi.