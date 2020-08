Zinedine Zidane est pointé du doigt à Madrid, l'Italie met déjà la pression à Andrea Pirlo

La suite après cette publicité

Les choix de Zidane contestés

Dans la péninsule ibérique, la défaite et l'élimination du Real Madrid, vendredi contre Manchester City (2-1), fait encore couler beaucoup d'encre. Dans son édition du jour, le journal AS pointe les décisions de Zinédine Zidane sur cette rencontre. «Une leçon d'une nuit à oublier.» Le quotidien remet en question le choix de titulariser Eden Hazard qui était hors de forme. Celui de laisser Vinicius Jr sur le banc toute la rencontre. «Madrid n'a pas réussi à surmonter la forte pression qui a causé les erreurs de Varane.» Le Français n'est pas le seul responsable de cette défaite et son entraîneur à également des torts. Par exemple, la force de Federico Valverde a manqué. L'Uruguayen n'est entré en jeu qu'à la 83e minute. Des choix qui interrogent fortement AS. Pour sa première élimination en Ligue des champions à la tête du Real, Zidane devra tirer les leçons de cette défaite.

Pirlo, l'invité surprise

En Italie, l'élimination de la Juventus continue de secouer la Vieille Dame. Et hier, les champions de Serie A ont décidé de limoger Maurizio Sarri, un an seulement après son arrivée. Et la grosse surprise qui a suivi a été la nomination d'Andrea Pirlo à ce poste ! Pour Tuttosport, «Sarri part ! la Juve, c'est Pirlo maintenant ! Agnelli n'a pas perdu de temps après l'élimination en C1 : licenciement du coach du 9ème Scudetto hier matin, contrat jusqu'en 2022 pour l'ancien champion du monde appelé à diriger les U23 à la base.» Pour la Gazzetta dello Sport, «La Juve est à un tournant et c'est Pirlo qui conduit» ! Attention à la sortie de route pour la Vieille Dame.

Messi, le monsieur plus du Barça

Le FC Barcelone a fait le boulot hier soir en s'imposant face au Napoli (3-1). Et c'est grâce notamment à un grand Lionel Messi ! Le journal Sport s'enflamme et titre : «le Barça en quarts !» L'équipe de Setién s'est qualifiée en battant Naples après une excellente première mi-temps et avec «un Messi exceptionnel», juge le journal. Les Blaugranas ne sont qu'à trois matches du sacre dans cette compétition, un titre qu'ils n'ont pas remporté depuis 2015. Pour le Mundo Deportivo : «Messi les emmène à Lisbonne» , un Barça efficace a achevé les Napolitains et assure le duel au sommet à prévoir contre le Bayern Munich vendredi prochain. En Italie aussi, on s'incline devant la supériorité du génie argentin. Pour le Corriere dello Sport : «Messi, c'est l'Everest».